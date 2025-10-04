بیش از ۱۸۹ هزار بارنامه در چهارمحال و بختیاری صادر شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۸۹ هزار و ۶۶۵ بارنامه در استان صادر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید خدابخشی در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: ۸۲ شرکت حملونقل کالا در استان فعال هستند و طی این مدت توانستهاند با صدور بیش از ۱۸۹ هزار و ۶۶۵ بارنامه، سهم مهمی در جابجایی کالاهای اساسی و پشتیبانی از اقتصاد داخلی ایفا کنند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۹۳۲ پروانه ترافیک در استان صادر شده و ۲ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین نیز بهطور مستمر در حال خدمترسانی به رانندگان و ناوگان حملونقل هستند.
خدابخشی با تأکید بر اهمیت این آمار در توسعه اقتصادی و نقش محوری حملونقل جادهای استان تصریح کرد: در برنامههای آتی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی و بهینهسازی فرآیندهای حملونقل در دستور کار قرار دارد.