بیش از ۱۸۹ هزار بارنامه در چهارمحال و بختیاری صادر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید خدابخشی در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: ۸۲ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان فعال هستند و طی این مدت توانسته‌اند با صدور بیش از ۱۸۹ هزار و ۶۶۵ بارنامه، سهم مهمی در جابجایی کالاهای اساسی و پشتیبانی از اقتصاد داخلی ایفا کنند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۹۳۲ پروانه ترافیک در استان صادر شده و ۲ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین نیز به‌طور مستمر در حال خدمت‌رسانی به رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل هستند.

خدابخشی با تأکید بر اهمیت این آمار در توسعه اقتصادی و نقش محوری حمل‌ونقل جاده‌ای استان تصریح کرد: در برنامه‌های آتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی و بهینه‌سازی فرآیندهای حمل‌ونقل در دستور کار قرار دارد.

