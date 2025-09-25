خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسئول بسیج سازندگی کشور:

۱۱۰ هزار شغل توسط بسیج سازندگی ایجاد شد

۱۱۰ هزار شغل توسط بسیج سازندگی ایجاد شد
کد خبر : 1691244
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول بسیج سازندگی کشور گفت: در سال جاری ۱۱۰ هزار شغل توسط بسیج سازندگی در کل کشور ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار محمد زهرایی صبح امروز  در حاشیه افتتاح کارگاه اشتغال‌زایی بسته‌بندی «سلامت باب دل» در روستای بهرام‌آباد، اظهار داشت: دشمن با تحریم‌های ظالمانه و کمپین فشار حداکثری، هدف ایجاد انزوا برای ایران اسلامی را دنبال می‌کند.

وی اقتصاد مقاومتی را راهبردی بی‌نظیر خواند که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده و افزود: اگرچه هنوز به همه ابعاد آن نپرداخته‌ایم، اما مسیر روشن است و باید با همدلی در این مسیر حرکت کنیم.

سردار زهرایی با اشاره به نقش بسیج به عنوان حلقه میانی مردمی و بازوی اجرایی دولت، گفت: از ابتدای دولت شهید رئیسی، بسیج در تثبیت اشتغال و احیای واحدهای صنعتی نیمه‌فعال نقش‌آفرینی کرده که بازتاب مثبتی داشته است.

مسئول بسیج سازندگی کشور از تصویب ۱۰.۵ همت تسهیلات کم‌بهره برای اشتغال خبر داد و گفت: این تسهیلات شامل وام‌های ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی و حتی تا ۴ میلیارد تومان برای کارفرمایان است که تاکنون ۶.۸ همت آن جذب شده است.

وی با اشاره به تعهد ایجاد ۱۰۰ هزار شغل، افزود: سال گذشته صحت اشتغال ثبت‌شده توسط بسیج ۹۴ درصد بود که نشان‌دهنده هدف‌گذاری دقیق است و در سال گذشته ۱۲۳ هزار شغل و امسال تاکنون ۱۱۰ هزار شغل ایجاد شده است.

سردار زهرایی بر تمرکز بر عرصه‌هایی مانند صنایع دستی و غذایی که با زندگی مردم گره خورده‌اند، تأکید کرد و گفت: این مدل‌ها کمتر درگیر بروکراسی بوده و با نیروی انسانی محدود قابل تحقق هستند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری در حوزه کشاورزی، خاطرنشان کرد: فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده برای کشاورزان از اولویت‌های ماست و با توکل به خداوند، تا پایان سال به هدف ۱۵۰ هزار شغل نزدیک خواهیم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی