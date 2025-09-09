خبرگزاری کار ایران
۷ پروژه مدرسه‌سازی در قالب طرح نهضت عدالت فعال است

فرماندار شهرستان شهرکرد از فعال بودن هفت پروژه از ۱۷ پروژه مدرسه‌سازی در قالب «طرح نهضت عدالت و توسعه فضاهای آموزشی» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش  ایلنا، سعید رئیسی  در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان که با محوریت آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد، اظهار داشت: پیگیری‌ها برای آغاز عملیات اجرایی دیگر پروژه‌های این طرح با مشارکت خیرین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیادهای خیریه در حال انجام است.

وی با اشاره به اجرای «پروژه مهر» افزود: امیدواریم در سال تحصیلی جدید، تمامی مدارس دایر و کلیه کلاس‌ها با حضور آموزگاران و دبیران برگزار شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد در تشریح جزئیات پروژه‌های فعال گفت: از هفت پروژه فعال یک پروژه توسط خیرین، یک پروژه توسط بنیاد علوی و پنج پروژه دیگر توسط اداره‌کل نوسازی و بهسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری در حال احداث است.

رئیسی دهکردی با بیان اینکه ۶ مدرسه از ۱۷ مدرسه این شهرستان به صورت سنگی است، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح، کلیه مدارس سنگی از سطح شهرستان جمع‌آوری شود.

وی در پایان بر فرهنگ‌سازی استفاده درست از منابع و مدیریت مصارف در مدارس و آموزش این مهم به دانش‌آموزان تأکید کرد.

