به گزارش ایلنا، علیرضا بابایی فارسانی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد اظهار داشت: کمیته امداد به عنوان بخشی از نظام جمهوری اسلامی، نهادی پویا و منعطف است که خدمات آن متناسب با نیازها و ضرورت‌ها به روزرسانی می‌شود.

وی با اشاره به پوشش ۴۳ هزار و ۲۶۵ خانوار معادل ۹۷ هزار و ۹۹۴ نفر تحت حمایت این نهاد در استان، افزود: از این تعداد، ۲۶ هزار و ۱۳۴ خانوار روستایی و ۱۷ هزار و ۱۳۱ خانوار شهری هستندو همچنین ۱۹ هزار و ۵۰۰ خانوار دارای سرپرست زن می‌باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۶ خدمت رایگان جهادی در پنج ماه گذشته د راستان ارائه شد و عمده این خدمات در حوزه درمان و سلامت، به ویژه ۱۱ هزار و ۹۷۲ مورد خدمات چشم‌پزشکی بوده است.

بابایی از تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض مسکن در سال جاری خبر داد و افزود: مددجویان واجد شرایط می‌توانند برای اشتغال و کارآفرینی تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره دریافت کنند.

وی همچنین از اجرای طرح «اکرام» برای حمایت از ایتام و محسنین خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸ هزار فرزند تحت پوشش این طرح توسط ۲۶ هزار حامی حمایت می‌شوند که در سال گذشته ۹۸ میلیارد تومان کمک مستقیم به حساب این فرزندان واریز شده است.

مدیر کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سرانه حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد از ۸۰۰ هزار تا بالغ بر یک میلیون است، افزود: ۱۸ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز مقاطع مختلف تحصیلی و ۲ هزار ۲۲۶ دانشجو از فوق دیپلم تا دکترای تخصصی در استان تحت پوشش هستند که برای سال تحصیلی جدید باید حمایت یک میلیون تومانی از دانش‌آموزان صورت گیرد.

بابایی در پایان از عموم خیران برای مشارکت در طرح‌های حمایتی کمیته امداد از طریق سامانه اکرام دعوت به عمل آورد.

