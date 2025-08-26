به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید زرندی اظهارداشت: این پروژه که بخشی از یک طرح ۶.۸ میلیارد یورویی است، با اشتغال‌زایی مستقیم برای ۸۰۰ نفر و با رعایت کامل شاخص‌های زیست‌محیطی عملیاتی شده است ودر سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به مدیریت ۱۲ کلان‌پروژه توسط فولاد مبارکه در سراسر کشور، اشاره کرد و افزود: تامین انرژی این طرح‌ها از محل نیروگاه خورشیدی و سیکل ترکیبی با رعایت شاخص‌های زیست‌محیطی در دستور کار قرار دارد.

زرندی بیان کرد: این واحد با سرمایه‌گذاری ۱۷۲ میلیون یورویی و تکیه بر ۶۰ درصد ساخت داخل، بدون حضور کارشناسان خارجی به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر عامل فولاد مبارکه تصریح کرد: پروژه واحد فولادسازی و ریخته‌گری مداوم با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن تختال، به‌طور کامل با فناوری ایرانی و به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجرای ابرپروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه افتتاح شده است و با بهره‌برداری کامل از این واحد، یک میلیون تن از ظرفیت تختال مورد نیاز خط نورد گرم ۲ از طریق فولاد سفیددشت تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به تکمیل زنجیره تولید فولاد در این مجموعه، یادآور شد: این پروژه با تولید آهن اسفنجی و احداث واحد فولادسازی، از حمل‌ونقل آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه به فولاد مبارکه جلوگیری کرده و منجر به کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها و ایجاد ارزش افزوده شده است.

زرندی با تأکید بردر نظر گرفتن تمامی جوانب زیست‌محیطی، گفت: این واحد صنعتی مجهز به یک غبارگیر کامل است تا آلایندگی‌ها را به حداقل برساند و همچنین یک تصفیه‌خانه پساب دارد که آب مورد نیاز آن به صورت کامل از طریق تصفیه پساب شهری تأمین شده و برای صرفه‌جویی، آب چندین مرتبه بازچرخانی می‌شود.

مدیر عامل فولاد مبارکه در پایان با اشاره به چالش ناترازی انرژی که باعث کاهش تولید از ۳۰۰ هزار تن به ۱۰۰ هزار تن شده است، گفت: این شرکت به دنبال اخذ مجوز برای احداث نیروگاه خورشیدی است تا بخشی از برق مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند.

انتهای پیام/