۱۴ پروژه راهداری و زیرساختی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از بهره‌برداری از ۱۴ پروژه عمرانی و زیرساختی در حوزه‌های معاونت‌های مختلف راهداری، فنی و راه‌های روستایی و توسعه مدیریت و منابع همزمان با هفته دولت در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید خدابخشی امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی به مناطق مختلف استان، در هفته دولت سال جاری ۱۴ پروژه در حوزه‌های مختلف این اداره‌کل آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود:درحوزه فنی و راه‌های روستایی، ۹ پروژه در زمینه روکش آسفالت محورهای روستایی به طول ۱۸ کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور روستاییان و ارتقاء سطح ایمنی تردد خواهد داشت.

خدابخشی ادامه داد: همچنین درحوزه معاونت راهداری، ۴ پروژه روکش آسفالت به طول ۱۴ کیلومتر آماده افتتاح است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها شامل بهسازی، روکش آسفالت و ارتقاء ایمنی محورهای استان هستند که با هدف افزایش کیفیت مسیرهای ترددی و کاهش حوادث اجرایی شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع نیز یک پروژه قابل افتتاح است که در راستای ارتقاء سطح خدمات و بهبود زیرساخت‌های اداری و پشتیبانی انجام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها در مسیر توسعه، ایمن‌سازی و نگهداری راه‌های استان گام برمی‌دارد و پروژه‌های هفته دولت نیز بیانگر بخشی از تلاش‌های مستمر این مجموعه برای ارتقاء رفاه عمومی و توسعه مناطق مختلف استان است.

