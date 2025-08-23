۸۵ پروژه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی می شود

به گزارش ایلنا، حسین بهرامی صبح امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: ۸۵ پروژه و طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت بهره برداری می شود.

وی بیان کرد: ۴۹ طرح در بخش آب وخاک و امور فنی مهندسی،۱۶ طرح در بخش بهبود تولیدات گیاهی ، ۱۵ طرح در بخش بهبود تولیدات دامی ، ۳ طرح شیلاتی و ۲ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، طرح ها و پروژه های بخش کشاورزی می باشند که به مناسبت هفته دولت بهره برداری وکلنگ زنی می شوند.

وی با بیان اینکه از مزایای این طرح ها ۲۵۰۰ خانوار و تعداد ۱۳۳روستا بهرمند می شوندافزود: با بهره برداری از این طرح ها برای دو هزارو ۳۷۳ نفر بصورت مستقیم وغیر مستقیم اشتغال زایی ایجاد شد.

بهرامی گفت: از مجموع این پروژه‌ها، ۴۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و عمرانی در حوزه آب و خاک اجرا شده‌اند که شامل بهسازی و احداث کانال‌های آبیاری، مرمت و بازسازی جاده بین مزارع، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار و بازسازی و نوسازی قنات‌ها است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ۲۶ پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با اعتباری بالغ بر ۳۷۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که ۲۸۶ میلیارد تومان آن آورده مردمی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و ۹۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی است.

وی ادامه داد: در استان سطح گلخانه ها ۳۰ هکتار بود که در چند سال اخیر جهش بزرگی در توسعه گلخانه ها در استان اتفاق افتاد به گونه ای هم اکنون ۹۰ هکتار به سطح گلخانه های استان اضافه گردید با افتتاح گلخانه های مورد بهره‌برداری در هفته دولت سطح گلخانه ها در استان به ۱۲۰ هکتار خواهد رسید.

بهرامی با اشاره به اینکه، با برنامه ریزی ها واقدامات انجام شده پیش بینی می شود تصریح کرد: سالیانه بیش از یکصد هکتار به سطح گلخانه های استان اضافه گردد.

وی آغاز راه اندازی۱۳ شهرک گلخانه ای از دیگر اقدامات مهم واثرگذار در این بخش است که با پیشرفت ۶۰ درصد در حال انجام است..

بهرامی، همچنین با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه انرژی و گاز، خواستار یافتن راهکارهای نوآورانه برای حل این مشکلات شد و گفت:باید به دنبال تنوع‌بخشی به محصولات گلخانه‌ای باشیم تا در صورت بروز مشکل در بازار، تولیدکنندگان دچار خسارت نشوند.

وی ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی استان که عمدتا به روسیه، کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و هند و ارمنستان بوده است شامل تخم ماهی قزل آلا ، خوراک آبزیان ، ماهی تازه، محصولات لبنی، فلفل دلمه ای و بادام است که رشد ۳۰۰ درصدی را به خود اختصاص داده است.

بهرامی ادامه داد: میزان تولیدات کشاورزی استان به بیش از دو میلیون تن رسیده است در صورتی که در چند سال قبل ۱۷۰۰ هزار تن بوده است که رشد ۲۰ درصدی را به خود اختصاص داده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری به طرح های افتتاح شده در ۵ سال اخیر اشاره کرد و گفت: تشکل‌های بخش کشاورزی استان آمادگی دارند تا ۵۰ درصد سهم خود را تامین کنند، به شرطی که دولت نیز سهم خود را پرداخت کند.

