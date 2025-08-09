استاندار چهارمحال و بختیاری بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات جوانان تأکید کرد
استاندار چهارمحال و بختیاری، در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، بر اهمیت پرداخت تسهیلات اشتغال، ازدواج و مسکن به جوانان تأکید کرد و خواستار شتاب بخشی به این روند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی روز شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به وجود بین هفت تا ۱۰ هزار نفر از جوانان استان که در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج هستند اظهارداشت: این موضوع عاملی برای نارضایتی در بین این قشر است.
مردانی همچنین خواستار حضور فعال مدیران کل و فرمانداران در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان شد و گفت: رسیدگی به مشکلات جوانان از جمله تسهیلات ازدواج، تأمین زمین و مسکن، و تسهیل روند دریافت ضمانتنامهها باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس این قانون باید در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر لزوم تشکیل کمیتههای تخصصی برای بهرهگیری از ظرفیت جوانان در حوزههای مختلف مانند کشاورزی، صنعت، گردشگری و فناوری تأکید کرد و گفت:حمایت مالی، آموزش و بازاریابی محصولات جوانان باید فراهم شود.
مردانی با اشاره به نقش حیاتی جوانان در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، بر ضرورت فراهم کردن فرصتهای کار، مسکن، ازدواج و مشارکت اجتماعی برای این قشر تأکید کرد.
وی همچنین به طرح مهربانی با نوجوانان اشاره کرد و گفت: این طرح پس از تأمین اعتبار و تصویب در شورای برنامهریزی استان به صورت پایلوت اجرایی خواهد شد.
استاندار در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت جوانان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، از آنها خواست تا در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبتنام کنند و نقش مؤثری در مدیریت محلی ایفا کنند.