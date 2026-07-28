مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها با حضور حمید عزیزی رئیس، مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون، لاله عبادی مدیر گروه بخش استانی معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان، ملیحه نجفی کارشناس نظارت و ارزیابی بانوان وزارت ورزش، نگار صیادی مسئول کمیته فنی مسابقات، حسن کریمیان سرمربی تیم ملی و اعضای کمیته فنی برگزار شد.

اسامی نفرات اول تا سوم به شرح زیر است:

1.نازنین شهرکی مجموع 321 ضربه

2.هلیا چترنور مجموع 329 ضربه

3.آلاله آرتین مجموع 338‌ ضربه