رونمایی از سند تحول راهبردی کمیته ملی پارالمپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان

دویست و بیست و هشتمین نشست هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک عصر امروز با حضور دکتر احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و به ریاست دکتر غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد. این نشست با حضور وزیر ورزش و جوانان، رییس کمیته ملی پارالمپیک، معاونین وزیر ورزش و جوانان، روسای فدراسیون های جانبازان و توان یابان و نابینایان و کم بینایان، مدیرکل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اعضای هیات اجرایی و جمعی از مدیران کمیته ملی پارالمپیک در محل تالار کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.