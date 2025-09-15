خبرگزاری کار ایران
پیروزی روستوف مقابل زسکا مسکو با حضور محبی

پیروزی روستوف مقابل زسکا مسکو با حضور محبی
کد خبر : 1685990
روستوف با حضور محمد محبی، پس از چهار هفته ناکامی، زسکا مسکو را یک بر صفر شکست داد.

به گزارش ایلنا،  در یکی از مسابقات هفته هشتم لیگ برتر روسیه، تیم فوتبال روستوف در حالی که محمد محبی را در ترکیب و خط حمله داشت، از ساعت 20 امشب (به وقت ایران) به مصاف زسکا مسکو رده سومی رفت.

یاران محبی که در ورزشگاه روستوف آرنا از زسکا مسکو میزبانی می‌کردند و کار سختی مقابل حریف مدعی قهرمانی خود در لیگ برتر روسیه داشتند، توانستند پس از چهار هفته ناکامی دوباره نتیجه بگیرند و سه امتیاز ارزشمند به دست بیاورند.

تیم فوتبال روستوف روی تک گلی که در دقیقه 7 با اشتباه فاحش گلر زسکا مسکو در دفع توپ به ثمر رساند، به پیروزی یک بر صفر دست پیدا کرد تا 11 امتیازی شود و با صعود چهار پله‌ای، در جایگاه یازدهم جدول لیگ برتر روسیه قرار بگیرد

محمد محبی، مهاجم ایرانی روستوف که در هفت مسابقه گذشته در لیگ برتر روسیه یک گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده بود، در دیدار مقابل زسکا مسکو به طور کامل در زمین حضور داشت و یک شوت زد که بیرون از چارچوب بود.

