پایان تلخ آقای نابغه در مانشافت
التیماتوم فدراسیون فوتبال آلمان برای اخراج یا استعفای ناگلزمان
فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) پس از حذف تلخ ژرمنها از جام جهانی، با پیشنهادی محترمانه از یولیان ناگلزمان خواست تا از هدایت تیم ملی استعفا دهد.
به گزارش ایلنا، آلمان در رقابتهای جام جهانی فوتبال در آمریکای شمالی با ناکامی بزرگی روبرو شد. اکنون این سوال مطرح است که مقصر اصلی تیرهروزی تیم ملی آلمان کیست؟ فشارهای فزاینده از سوی منتقدان، هواداران و فدراسیون فوتبال آلمان نشان میدهد که یولیان ناگلزمان مقصر این ویرانی است و به نظر میرسد روزهای پایانی حضور او در جمع ژرمنها طی روزهای آینده رقم خواهد خورد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی نشریه بیلد، روسای فدراسیون فوتبال آلمان به ناگلزمان پیشنهاد کردهاند که به طور داوطلبانه استعفا دهد. اعلام تصمیم رسمی این موضوع به تعویق افتاده تا به این سرمربی فرصت داده شود تا گزینههای خود را بررسی کند. این تصمیم هنوز به طور قطعی تایید نشده است، اما مدیران فدراسیون آشکارا راه خروجی پیش پای ناگلزمان گذاشتهاند تا او بتواند سرش را بالا نگه دارد و محترمانه خداحافظی کند.
طبق این گزارشها، ناگلزمان به هر ترتیب در مسیر درهای خروجی قرار دارد. حالا این خود ناگلزمان است که باید انتخاب کند؛ آیا میخواهد شرافتمندانه استعفا دهد یا اینکه منتظر حکم اخراج بماند تا غرامت سنگینی را از فدراسیون دریافت کند.
سقوط آزاد پروژهای که قرار بود آلمان را نجات دهد
پروژه جذابی که ناگلزمان در سال ۲۰۲۴ و اوایل سال ۲۰۲۵ استارت زده بود، پس از ناکامی در رقابتهای لیگ ملتهای اروپا ۲۰۲۵ تغییر مسیر داد و به سمت سقوط رفت. با وجود اینکه آنها پیش از شروع جام جهانی شتاب و فرم خوبی گرفته بودند، در نهایت وقتی که کار به بازیهای سرنوشتساز و حساس رسید، شیرازه تیم دوباره از هم پاشید و همه چیز ویران شد.