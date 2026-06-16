مادری که پول ویزای آمریکا را نداشت

به گزارش ایلنا، ووزینیا، دروازه‌بان ۴۰ ساله، ستاره بی‌چون‌وچرای این میدان بود؛ چرا که با ثبت یک کلین‌شیت شگفت‌انگیز، قهرمان اروپا را ناکام گذاشت و در یک شگفتی بزرگ و زودهنگام، اولین امتیاز تاریخ کیپ‌ورد را در نخستین حضورشان در جام جهانی به ارمغان آورد.

این سنگربان باسابقه به مدت ۱۳ سال پیراهن شماره یک تیم ملی کشورش را بر تن داشته، اما مادرش در استادیوم حضور نداشت. نام کشور کیپ‌ورد در فهرست کشورهایی قرار دارد که شهروندان آن باید علاوه بر پرداخت هزینه ویزا، مبلغی تا سقف ۱۵ هزار دلار (۱۱ هزار و ۲۰۰ پوند) را به عنوان ضمانت‌نامه بانکی قابل بازگشت، قبل از سفر به ایالات متحده تودیع کنند.

این گلر با احساسات فراوان و چشمانی بارانی گفت: «من گریه کردم چون با پدربزرگ و مادربزرگم بزرگ شدم و متأسفانه آن‌ها اینجا نبودند؛ آن‌ها چند سال پیش فوت کردند. آن‌ها همه چیز من و تمام زندگی‌ام بودند. من همچنین به این خاطر گریه کردم که مادرم به دلیل مسائل مربوط به ویزا نتوانست خودش را به اینجا برساند. به خاطر پولی که باید برای ویزا پرداخت می‌کردیم، نتوانستیم کارها را به موقع پیش ببریم و ویزا بگیریم. خیلی دوست داشتم او اینجا کنارم باشد، اما با این وجود بسیار خوشحالم.»

داستان عجیب گلر ۴۰ ساله؛ از فکر خداحافظی تا شب رویایی مقابل ماتادورها

او در ادامه صحبت‌هایش افزود: «من در تمام زندگی‌ام برای چنین لحظه‌ای تلاش کرده‌ام. اکنون ۴۰ سال دارم. فوتبال حرفه‌ای را از سن ۲۵ سالگی و در سال ۲۰۱۲ شروع کردم. در مقاطعی به خداحافظی از فوتبال فکر می‌کردم، اما به خاطر همین رویای بزرگ به مسیرم ادامه دادم. این موفقیت متعلق به همه است. من به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شدم، اما این جایزه برای تمام هم‌تیمی‌هایم است؛ چون بدون آن‌ها هیچ چیزی ممکن نبود. من به تلاش خود برای کیپ‌ورد و مردم کشورم ادامه خواهم داد.»

کیپ‌ورد، کشوری مجمع‌الجزایری در سواحل غربی آفریقا با جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر، اولین بار در سال ۲۰۱۳ طعم حضور در یک تورنمنت بزرگ را با صعود به جام ملت‌های آفریقا چشید و تا مرحله یک‌چهارم نهایی نیز پیش رفت.

ووزینیا تصریح کرد: «بزرگ‌ترین سلاح ما، اتحاد و یکپارچگی ماست. نحوه برخورد ما با خانواده‌مان، بالاترین قدرت ما به شمار می‌رود. همه تصور می‌کردند ما فقط برای تفریح و لذت بردن به جام جهانی آمده‌ایم، اما خودمان می‌دانیم تیمی داریم که شایسته احترام است. این اولین حضور ماست، اما اینجا هستیم تا برای کشورمان بجنگیم و رقابت کنیم. ما تمام بازی‌ها را با استراتژی خودمان و تاکتیک‌های سرمربی پیش خواهیم برد و تلاش می‌کنیم حتی از بازی امروز هم نمایش بهتری داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم در برخی بازی‌ها برنده شویم و کسی چه می‌داند، شاید به دور بعد صعود کنیم. من بسیار خوشحالم و به تک‌تک بازیکنانمان افتخار می‌کنم.»

تیم ملی کیپ‌ورد در دومین مسابقه خود باید به مصاف اروگوئه برود و در نهایت کار خود را در مرحله گروهی برابر عربستان به پایان برساند. در حال حاضر و پس از پایان دور اول مسابقات، هر چهار تیم این گروه با کسب یک امتیاز در شرایط کاملاً مساوی قرار دارند.

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