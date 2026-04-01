گپ صمیمی اینفانتینو با ستاره فوتبال زنان ایران

به گزارش ایلنا، بالاترین مقام فدراسیون جهانی فوتبال در سفری غیرمنتظره و طولانی که 13 ساعت به طول انجامید، خاک مکزیک را به مقصد ترکیه ترک نمود تا علاوه بر ملاقات با ملی‌پوشان ایرانی، جدال تدارکاتی یوزها در برابر تیم ملی کاستاریکا را از روی سکوهای ورزشگاه پیگیری نماید. این اقدام بی‌سابقه، در واقع پیامی واضح از سوی نهاد اداره‌کننده فوتبال جهان در راستای دفاع قاطع از حق حضور نمایندگان ایران در مسابقات جام جهانی تلقی می‌شود و رویکرد حمایتی قطعی این سازمان از فوتبال ایران را به اثبات می‌رساند.

برنامه جیانی اینفانتینو در این سفر تنها به بازدید از اردوی تیم مردان خلاصه نگردید، بلکه وی یک نشست اختصاصی و جالب توجه را نیز با مریم یکتایی، چهره درخشان تیم ملی بانوان ایران، برگزار کرد. این ستاره فوتبال که سابقه حضور در رقابت‌های باشگاهی ترکیه را در کارنامه ورزشی خود دارد و پس از اتمام برنامه‌های تیم ملی در استرالیا همچنان در ترکیه اقامت داشت، در این گفت‌وگو پیرامون وضعیت و توسعه فوتبال بانوان و همچنین جایگاه ایران در میادین بین‌المللی با رئیس فیفا به تبادل نظر پرداخت.

در پایان این ملاقات ویژه نیز، این دو چهره مطرح عرصه ورزش یک قاب یادگاری را به ثبت رساندند که شخص اول فیفا این تصویر را از طریق حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام در معرض دید علاقه‌مندان و دنبال‌کنندگانش قرار داد.

