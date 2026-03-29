کعبی: کادر فنی تیم ملی به همه بازیکنان فرصت داده است

به گزارش ایلنا، تقابل تدارکاتی ملی‌پوشان فوتبال ایران در برابر تیم ملی نیجریه با واگذاری نتیجه و شکست 2 بر 1 به پایان رسید. این مسابقه که در راستای برنامه‌های آماده‌سازی پیش از مسابقات جام جهانی 2026 تدارک دیده شده بود، باعث شد تا کیفیت کار بازیکنان تیم ملی یک بار دیگر به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

حسین کعبی دیدگاه‌های خود را مطرح کرده و به بررسی معضلاتی نظیر آسیب‌پذیری و تزلزل در عملکرد دفاعی، عدم تخصیص بازی به استعدادهای کم‌سن‌وسال‌تر و همچنین معضل زمان‌بر بودن تطابق نفرات جدید با اسکلت اصلی تیم پرداخت.

حسین کعبی در مورد نخستین شکست تیم ملی در سال 1405 توضیح داد: ترکیب تیم ملی تغییر خاصی نداشت و باز هم سرمربی تیم و کادرفنی وی تشخیص دادند تا از بازیکنان با تجربه و بالای ۳۰ سال خود استفاده کنند و کمتر به بازیکنان جوان میدان دهند، در واقع در تعویض‌های خود به بازیکنان جوان‌تر بازی دادند.

وی ادامه داد: به خاطر آنکه کمبود بازیکنانی داریم که در سطح تیم ملی باشند و با توجه به اینکه در لیگ برتر مربی هستم و بازی‌های بازیکنان حاضر در لیگ برتر را می‌بینم، کادرفنی تیم ملی به تمامی بازیکنانی که لایق حضور در تیم ملی بودند، فرصت داده و حق بازیکنی خورده نشده است. تیم ملی با همین نفرات راهی جام جهانی می‌شود. اگر ایرادهایی در خط دفاعی تیم ملی وجود دارد هم اتفاقی طبیعی است که باید بهبود پیدا کند. اگر اشتباهات خط دفاعی به حداقل نرسد در جام جهانی لطمه سختی می‌خوریم. غفلت در جام جهانی خطای بزرگی است. اشتباهات قابل اصلاح است و بهتر از خلیل‌زاده و کنعانی‌زادگان نداریم. نعمتی هم برابر نیجریه اشتباه داشت ولی به صورت کلی یکی از وظایف مدافعان پوشش اشتباه هم‌تیمی است.

این ملی‌پوش سابق در خصوص دعوت از دنیس اکرت برای نخستین بار به اردوی تیم ملی عنوان کرد: زمان می‌خواهد تا این بازیکن در ترکیب تیم ملی جا بیفتد. اگر برابر کاستاریکا بازی کند و در دو بازی دیگر دوستانه تیم ملی تا جام جهانی به میدان برود، به شکل بازی سایر ملی‌پوشان آشنایی پیدا می‌کند و می‌تواند به تیم ملی کمک کند اما اگر بدون حضور در بازی‌های دوستانه در جام جهانی به زمین برود، نمی‌توان روی او حساب خاصی باز کرد.

وی در مورد اینکه آیا امکان تغییر محل برگزاری بازی‌های تیم ملی در جام جهانی از آمریکا به مکزیک وجود دارد، خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم فیفا تغییری در برنامه بازی‌های تیم ملی ایران ایجاد کند.‌ چنین اتفاقی بعید است و تیم ملی طبق اعلام قبلی، در امریکا با حریفان خود بازی می‌کند. فقط می‌توانیم برای تیم ملی آرزوی موفقیت کنیم.

کعبی در خصوص حمله امریکایی-صهیونی به اماکن ورزشی و منازل مسکونی ایران صحبت کرد: هیچ کسی از جنگ تحمیلی خوشش نمی‌آید و نمی‌خواهد به کشورش آسیب وارد شود. حملات هوایی که می‌شود جان تمام مردم ایران را به خطر می‌اندازد و من عاشق زن و بچه‌ام و کشورم ایران هستم. آن زمانی که در انگلیس، قطر و امارات لژیونر بودم از کوچکترین فرصت تعطیلات برای سفر به ایران استفاده می‌کردم. مملکت خود را بر هر کشور دیگری ترجیح می‌دهم و دوست دارم هر چه زودتر سایه جنگ تحمیلی از روی کشورم برداشته شود و هموطنانم آسیب نبینند.

وی در خصوص سکوت چهره‌های ورزشی و شاخص تیم ملی نسبت به جنگ تحمیلی امریکا و صهیونیسم عنوان کرد: هر کسی نظر خودش را دارد و در هر موردی لازم بداند اظهارنظر می‌کند. این موضوعی است که دست خود فرد بوده ولی من به شخصه فوتبالی هستم و چیزی از سیاست نمی‌دانم و شغل و زندگی‌ام فوتبال است. آنهایی که حرف می‌زنند به خودشان ارتباط دارد ولی من در هر شرایطی پشت ایران هستم چون یک ایرانی هستم و حاضر نیستم خاک کشورم را به کشور دیگری بدهم.

