تاج: پلیس استرالیا به تیم ملی فوتبال بانوان پیشنهاد پناهندگی داد
رئیس فدراسیون فوتبال مدعی شد پلیس در فرودگاه سیدنی هنگام خروج تیم ملی فوتبال بانوان ایران به اعضای این تیم پیشنهاد پناهندگی داده است.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد هنگام خروج تیم ملی فوتبال بانوان ایران از فرودگاه سیدنی به مقصد کوالالامپور، پلیس استرالیا اعضای تیم را متوقف کرده و به آنها پیشنهاد پناهندگی داده است.
به گزارش هفت ورزشی، تاج با اشاره به این اتفاق گفت: زمانی که اعضای تیم قصد عبور از گیت فرودگاه سیدنی را داشتند، پلیس آنها را متوقف کرد و به همه اعضای تیم پیشنهاد پناهندگی داد.
رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه این موضوع نشاندهنده وجود سناریوهایی علیه ورزش ایران است، افزود: وقتی چنین اتفاقی در استرالیا رخ میدهد، مشخص است ممکن است در آمریکا و در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ نیز سناریوهایی برای تیم ملی ایران طراحی شود.
تاج در پایان تأکید کرد: با توجه به این شرایط، فدراسیون فوتبال تیم ملی را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا نخواهد فرستاد.