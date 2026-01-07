عربستان؛ مرکز ثقل سوپرجام اسپانیا

خبرگزاری کار ایران
روزنامه‎ AS ‎با تیتر "عربستان، پایتخت فوتبال" به استقبال سوپرجام اسپانیا رفت. حالا ریاض به کانون توجه هواداران فوتبال تبدیل شده و نبض سوپرجام اسپانیا در قلب خاورمیانه ‏می‌تپد‎.‎

به گزارش ایلنا، روزنامه معتبر AS با تیتر کوتاه و پرمعنای «عربستان،پایتخت فوتبال» به استقبال سوپرجام اسپانیا رفت تا نشان دهد کانون توجه دنیای فوتبال در روزهای آینده به جده منتقل شده است.

این تورنمنت چهارجانبه از امشب با جدال حساس بارسلونا و اتلتیک بیلبائو آغاز می‌شود و فردا شب با دربی آتشین مادرید میان رئال مادرید و اتلتیکو مادرید ادامه می‌یابد تا تکلیف فینالیست‌های اولین جام سال ۲۰۲۶ مشخص شود.

