عربستان؛ مرکز ثقل سوپرجام اسپانیا

به گزارش ایلنا، روزنامه معتبر AS با تیتر کوتاه و پرمعنای «عربستان،پایتخت فوتبال» به استقبال سوپرجام اسپانیا رفت تا نشان دهد کانون توجه دنیای فوتبال در روزهای آینده به جده منتقل شده است.

این تورنمنت چهارجانبه از امشب با جدال حساس بارسلونا و اتلتیک بیلبائو آغاز می‌شود و فردا شب با دربی آتشین مادرید میان رئال مادرید و اتلتیکو مادرید ادامه می‌یابد تا تکلیف فینالیست‌های اولین جام سال ۲۰۲۶ مشخص شود.

