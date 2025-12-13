امیر جودی در پاراتکواندو با برد آغاز کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده، امروز(شنبه) نیز پیگیری خواهد شد.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار‌‌ در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار‌ در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود می روند.

امیر جودی در وزن ۸۰- کیلوگرم که ۹ پاراتکواندوکار حضور دارند، در دور‌ یک هشتم نهایی به مصاف کارتیک از هند رفت.

این مبارزه با برتری کامل پاراتکواندوکار ایرانی همراه بود و‌ جودی موفق شد در دو راند متوالی حریف خود را شکست دهد.

