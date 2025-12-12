اتهام‌ مدیرعامل استقلال بعد از جنجال فینال لیگ کشتی آزاد

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا در واکنش به حواشی فینال لیگ برتر کشتی آزاد با انتشار یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد مجموعه اتفاقات رخ‌داده در جریان رقابت‌ها مانع از قهرمانی تیم کشتی استقلال شده است.

تاجرنیا در این پیام نوشت که آنچه در فینال گذشت از حد اشتباهات معمول داوری فراتر بود و نتیجه رقابت‌ها را تحت‌تأثیر قرار داد. این موضع‌گیری در حالی بیان شد که فینال لیگ برتر با اعتراض‌های گسترده مربیان، بازبینی‌های متعدد داوری و تنش در سالن همراه بود و پس‌لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد.

