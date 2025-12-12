جنجال سنگین در فینال ۹۲ کیلو لیگ برتر کشتی آزاد

به گزارش ایلنا، در فینال وزن ۹۲ کیلوگرم لیگ برتر کشتی آزاد، امیرحسین فیروزپور دارنده مدال‌های طلای جوانان و امیدهای جهان در یک مبارزه پرتنش که فضای سالن را به شدت ملتهب کرد، با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب محمدمبین عظیمی شد.

در حالی که فیروزپور تا ثانیه‌های پایانی ۳ بر ۱ عقب بود، با یک زیرگیری حمله کرد که با کنده‌کشی عظیمی پاسخ داده شد. عظیمی با اجرای فن تاباندن حریف را به پل برد اما داوران ابتدا ۲ امتیاز به فیروزپور دادند تا او ۳ بر ۳ برنده شود. این تصمیم با اعتراض شدید رضا یزدانی مواجه شد و پس از بازبینی دوباره فیلم، به هر دو کشتی‌گیر ۲ امتیاز تعلق گرفت تا نتیجه ۵ بر ۳ به سود عظیمی اعلام شود.

در ادامه، اعتراض‌های تند کادر فنی استقلال به رهبری کمیل قاسمی مانع از حضور فیروزپور روی تشک برای مراسم اعلام نتیجه شد و حاشیه‌ها تا پایان مسابقه ادامه یافت.

