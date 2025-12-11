تنش در بازی بزرگ هندبال استقلال کازرون و سپاهان نوین

به گزارش ایلنا، ابتدا درگیری کوتاهی بین بازیکنان شکل گرفت و سپس فضای متشنج به سکوها هم سرایت کرد تا داوران و نیروهای انتظامی برای آرام‌سازی شرایط وارد عمل شوند.

ماجرا زمانی آغاز شد که چند بازیکن سپاهان پس از یک برخورد در جریان بازی واکنش تندی نشان دادند و همین موضوع باعث شد جو سالن برای لحظاتی ملتهب شود.

تنش ایجادشده تنها داخل زمین نماند و در نهایت این تنش به بخشی از سکوها نیز کشیده شد، جایی که هواداران دو تیم با واکنش‌های اعتراضی فضای سالن را پرتنش کردند. در نهایت با دخالت داوران، اعضای کادر فنی و نیروهای انتظامی، درگیری مهار و مسابقه به روند طبیعی خود بازگشت اما این اتفاق به‌عنوان مهم‌ترین حاشیه دیدار امروز ثبت شد.

