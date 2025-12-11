درخشش دختران پاراوزنهبرداری ایران در امارات
عطیهسادات حسینی و فاطمه ایمانی در رقابتهای پاراوزنهبرداری نوجوانان و جوانان امارات به ترتیب مدال طلا و نقره گرفتند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای دستههای وزنی ۶۱ و ۶۷ کیلوگرم پاراوزنهبرداری دختران در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی نوجوانان و جوانان امارات با یک مدال طلا و یک مدال نقره برای کاروان ایران همراه شد.
عطیهسادات حسینی، نماینده دسته ۶۱ کیلوگرم، با پرس موفق وزنه ۹۱ کیلوگرمی و برتری برابر رقبایی از اندونزی، ازبکستان و قزاقستان توانست عنوان قهرمانی و مدال طلای این بخش را از آن خود کند.
فاطمه ایمانی نیز در دسته ۶۷ کیلوگرم با ثبت سه حرکت صحیح و پرس وزنه ۷۰ کیلوگرمی در حرکت پایانی، روی سکوی نایبقهرمانی ایستاد و مدال نقره این رقابتها را به دست آورد تا مجموع مدالهای کاروان ایران در این رشته افزایش یابد.