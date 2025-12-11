درخشش حسینوند در پاراوزنهبرداری پسران
رضا حسینوند با نمایش برتر در دسته ۷۲ کیلوگرم پاراوزنهبرداری، مدال طلا را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.
به گزارش ایلنا، رقابت دسته وزنی ۷۲ کیلوگرم پاراوزنهبرداری پسران با قهرمانی رضا حسینوند به پایان رسید و یک مدال طلای ارزشمند دیگر به حساب کاروان ایران اضافه شد. حسینوند در این دسته بدون رقیب جدی روی تخته رفت و با مهار موفق وزنههای ۱۳۷ و ۱۴۳ کیلوگرم عملکردی مقتدرانه ارائه داد.
او در حرکت پایانی برای مهار وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی تلاش کرد که این بار موفق نبود، اما همین نمایش برای ایستادن روی سکوی نخست و کسب مدال طلا کافی بود. حسینوند با این نتیجه بار دیگر توان بالای خود را در این وزن نشان داد و مدال طلای خوشرنگی را به کاروان پاراوزنهبرداری ایران هدیه کرد.