به گزارش ایلنا، رقابت دسته وزنی ۷۲ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری پسران با قهرمانی رضا حسینوند به پایان رسید و یک مدال طلای ارزشمند دیگر به حساب کاروان ایران اضافه شد. حسینوند در این دسته بدون رقیب جدی روی تخته رفت و با مهار موفق وزنه‌های ۱۳۷ و ۱۴۳ کیلوگرم عملکردی مقتدرانه ارائه داد.

او در حرکت پایانی برای مهار وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی تلاش کرد که این بار موفق نبود، اما همین نمایش برای ایستادن روی سکوی نخست و کسب مدال طلا کافی بود. حسینوند با این نتیجه بار دیگر توان بالای خود را در این وزن نشان داد و مدال طلای خوش‌رنگی را به کاروان پاراوزنه‌برداری ایران هدیه کرد.

