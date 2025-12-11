خبرگزاری کار ایران
ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی

انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به دلیل تأیید نشدن اصالت مدرک تحصیلی فرد منتخب مجمع، باطل اعلام شد.

به گزارش ایلنا، انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ برگزار شده بود، به دلیل جعلی بودن مدرک تحصیلی مجید تلخابی، منتخب این مجمع، باطل شد. اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق استعلام انجام‌شده از سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدرک ارائه‌شده توسط تلخابی که با مهر و امضای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب معتبر اعلام شده بود، فاقد اصالت است.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به مخدوش بودن مدرک تحصیلی فرد منتخب، روند قانونی برگزاری مجمع باید مجدداً طی شود و این اداره کل نسبت به آغاز فرآیند جدید انتخابات مطابق مقررات اقدام خواهد کرد.

