پخش زنده دیدار حساس بانک شهر و استقلال جویبار از شبکه سه
دیدار برگشت هفته دوم دور دوم لیگ برتر کشتی آزاد در گروه A فردا با میزبانی بانک شهر در سالن کشتی تنکابن برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مرحله برگشت بیستوپنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد (جام یادگار امام خمینی(ره)) فردا با تقابل بانک شهر و استقلال جویبار در خانه کشتی تنکابن پیگیری خواهد شد. دیدار نخست این دو تیم در سالن مهدی حاجیزاده جویبار برگزار شده بود که استقلال جویبار با نتیجه مساوی ۵–۵ و برتری در امتیاز فنی، پیروز آن میدان شد.
این بار شاگردان استقلال جویبار با ترکیبی کاملتر وارد مسابقه میشوند و دو کشتیگیر روس خود، شامیل ممدوف و ابراگیم کادیف، را در اختیار خواهند داشت. در سوی مقابل، بانک شهر نیز با اتکا به کشتیگیران باتجربه و عنواندار خود، امیدوار است نتیجه دیدار رفت را جبران کند.
این رقابت ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه آغاز میشود و علاقهمندان میتوانند آن را از شبکه سه سیما و همچنین سیمای مرکز مازندران به صورت زنده دنبال کنند.