پخش زنده دیدار حساس بانک شهر و استقلال جویبار از شبکه سه

به گزارش ایلنا، مرحله برگشت بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد (جام یادگار امام‌ خمینی‌(ره)) فردا با تقابل بانک شهر و استقلال جویبار در خانه کشتی تنکابن پیگیری خواهد شد. دیدار نخست این دو تیم در سالن مهدی حاجی‌زاده جویبار برگزار شده بود که استقلال جویبار با نتیجه مساوی ۵–۵ و برتری در امتیاز فنی، پیروز آن میدان شد.

این بار شاگردان استقلال جویبار با ترکیبی کامل‌تر وارد مسابقه می‌شوند و دو کشتی‌گیر روس خود، شامیل ممدوف و ابراگیم کادیف، را در اختیار خواهند داشت. در سوی مقابل، بانک شهر نیز با اتکا به کشتی‌گیران باتجربه و عنوان‌دار خود، امیدوار است نتیجه دیدار رفت را جبران کند.

این رقابت ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند آن را از شبکه سه سیما و همچنین سیمای مرکز مازندران به صورت زنده دنبال کنند.

انتهای پیام/