تقویت همکاریها در هاکی تهران؛ مسیر تازهای برای رشد و ساماندهی آغاز شد
در دومین نشست هماندیشی هاکی تهران، مسئولان و پیشکسوتان این رشته با هدف تقویت همکاریها و رفع چالشهای زیرساختی، تجهیزاتی و آموزشی گرد هم آمدند تا مسیر تازهای برای توسعه و ساماندهی هاکی استان ترسیم کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی هیات هاکی استان تهران، دکتر حمیدرضا اله یاری رئیس هیات هاکی استان تهران در دومین نشست هماندیشی مشترک با روسا، دبیران، مربیان و پیشکسوتان این رشته، بر لزوم ارتقای همکاریها و همدلی برای حل چالشهای موجود در مناطق و شهرستانهای استان تأکید کرد.
در این نشست، روسای هیاتهای شهرستانها مهمترین دغدغههای خود را در حوزههای آموزش، کمبود تجهیزات، نبود فضای مناسب برای تمرین و مسابقات مطرح کردند. دکتر الهیاری نیز ضمن بررسی این موارد، راهکارهای اجرایی و عملیاتی را برای بهبود وضعیت ارائه داد.
وی با اشاره به مشکلات قدیمی در زمینه کمبود زیرساختهای استاندارد در سطح استان گفت:«سالهاست ورزشکاران هاکی در نقاط مختلف تهران با نبود سالن ویژه، کمبود زمین چمن مناسب و تجهیزات ورزشی کافی دستوپنجه نرم میکنند. این شرایط در شأن جامعه هاکی تهران نیست و باید برای پایان دادن به این وضعیت، گامهای اساسی برداشت.»
رئیس هیات هاکی استان تهران با تاکید بر لزوم همت جمعی برای عبور از چالشها افزود:«در بخشهای آموزش، استعدادیابی، پیشکسوتان، مربیان و داوران باید با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر وارد عمل شویم تا بتوانیم به توسعه پایدار دست پیدا کنیم.»
وی در ادامه با انتقاد از عدم حضور و کمتحرکی برخی از هیات ها اظهار داشت:«روسای هیاتهایی که فعال هستند و برنامه ارائه میدهند در اولویت اقدامات اجرایی قرار خواهند گرفت. در صورت تلاش جدی، تکمیل تجهیزات، بهبود ساختارها و تقویت کمیتههای تخصصی امکانپذیر است؛ در غیر این صورت مشکلات باقی میماند و بیشتر میشود.»
دکتر الهیاری همچنین نقش تبلیغات، اطلاعرسانی و برگزاری دورههای آموزشی را بسیار مهم دانست و گفت:«اطلاعرسانی حرفهای روابطعمومی و ارائه درست عملکرد هیاتها، علاوه بر اثرگذاری مثبت، به کاهش تدریجی مشکلات نیز کمک میکند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود از هیاتهای مناطق و شهرستانها خواست تا برنامهای دقیق، منسجم و زمانبندیشده برای رفع مشکلات محدوده فعالیت خود ارائه دهند.
رئیس هیات هاکی استان تهران در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت همدلی و تلاش جمعی خاطرنشان کرد:«حل مشکلات هاکی استان تهران تنها با حضور مؤثر و همکاری همه روسای هیاتها، نظارت مستمر و برنامهریزی جدی امکانپذیر است. همه اعضای جامعه هاکی موظفیم این مطالبهگری را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنیم.»
گفتنی است دراین جلسه، روسای هیاتها و اعضای حاضر در فضایی حرفه ای به بیان نظرات، پیشنهادات و مسائل مرتبط با حوزه فعالیت خود پرداختند.