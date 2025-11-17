به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی هیات هاکی استان تهران، دکتر حمیدرضا اله‌ یاری رئیس هیات هاکی استان تهران در دومین نشست هم‌اندیشی مشترک با روسا، دبیران، مربیان و پیشکسوتان این رشته، بر لزوم ارتقای همکاری‌ها و همدلی برای حل چالش‌های موجود در مناطق و شهرستان‌های استان تأکید کرد.

در این نشست، روسای هیات‌های شهرستان‌ها مهم‌ترین دغدغه‌های خود را در حوزه‌های آموزش، کمبود تجهیزات، نبود فضای مناسب برای تمرین و مسابقات مطرح کردند. دکتر اله‌یاری نیز ضمن بررسی این موارد، راهکارهای اجرایی و عملیاتی را برای بهبود وضعیت ارائه داد.

وی با اشاره به مشکلات قدیمی در زمینه کمبود زیرساخت‌های استاندارد در سطح استان گفت:«سال‌هاست ورزشکاران هاکی در نقاط مختلف تهران با نبود سالن ویژه، کمبود زمین چمن مناسب و تجهیزات ورزشی کافی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این شرایط در شأن جامعه هاکی تهران نیست و باید برای پایان دادن به این وضعیت، گام‌های اساسی برداشت.»

رئیس هیات هاکی استان تهران با تاکید بر لزوم همت جمعی برای عبور از چالش‌ها افزود:«در بخش‌های آموزش، استعدادیابی، پیشکسوتان، مربیان و داوران باید با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر وارد عمل شویم تا بتوانیم به توسعه پایدار دست پیدا کنیم.»

وی در ادامه با انتقاد از عدم حضور و کم‌تحرکی برخی از هیات ها اظهار داشت:«روسای هیات‌هایی که فعال هستند و برنامه ارائه می‌دهند در اولویت اقدامات اجرایی قرار خواهند گرفت. در صورت تلاش جدی، تکمیل تجهیزات، بهبود ساختارها و تقویت کمیته‌های تخصصی امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت مشکلات باقی می‌ماند و بیشتر می‌شود.»

دکتر اله‌یاری همچنین نقش تبلیغات، اطلاع‌رسانی و برگزاری دوره‌های آموزشی را بسیار مهم دانست و گفت:«اطلاع‌رسانی حرفه‌ای روابط‌عمومی و ارائه درست عملکرد هیات‌ها، علاوه بر اثرگذاری مثبت، به کاهش تدریجی مشکلات نیز کمک می‌کند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود از هیات‌های مناطق و شهرستان‌ها خواست تا برنامه‌ای دقیق، منسجم و زمان‌بندی‌شده برای رفع مشکلات محدوده فعالیت خود ارائه دهند.

رئیس هیات هاکی استان تهران در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت همدلی و تلاش جمعی خاطرنشان کرد:«حل مشکلات هاکی استان تهران تنها با حضور مؤثر و همکاری همه روسای هیات‌ها، نظارت مستمر و برنامه‌ریزی جدی امکان‌پذیر است. همه اعضای جامعه هاکی موظفیم این مطالبه‌گری را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنیم.»

گفتنی است دراین جلسه، روسای هیات‌ها و اعضای حاضر در فضایی حرفه ای به بیان نظرات، پیشنهادات و مسائل مرتبط با حوزه فعالیت خود پرداختند.

انتهای پیام/