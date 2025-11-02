بازیهای کشورهای اسلامی؛
تیمهای ملی والیبال مردان و زنان وارد دهکده بازیها شدند
تیمهای ملی والیبال مردان و زنان ایران شنبه شب دهم آبان وارد دهکده ورزشکاران بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی راهی در ریاض شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان به میزبانی عربستان سعودی در شهر ریاض برگزار میشود.
تیمهای ملی والیبال زنان و مردان ایران که عصر روز شنبه دهم آبان از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی ریاض شده بودند، شب گذشته وارد دهکده ورزشکاران در ریاض شدند.
بر اساس اعلام کمیته اجرایی، مسابقات والیبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از روز چهارشنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر ار مراسم افتتاحیه رسمی بازیها با حضور هشت تیم در هر گروه جنسیتی آغاز میشود.
علی رمضانی (کاپیتان)، عرشیا بهنژاد، احسان دانش دوست، امیر آفتاب آذر، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، علی حاجی پور، پویا آریاخواه و محمدرضا حضرتپور بازیکنان اعزامی تیم ملی والیبال مردان به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی ( آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل میدهند.
تیمهای عربستان سعودی (میزبان)، قرقیزستان، اندونزی، ایران، ترکیه، پاکستان، الجزایر و قزاقستان تیمهای شرکت کننده در مسابقات والیبال مردان ریاض هستند.
آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.
در مسابقات والیبال زنان بازی های همبستگی کشورهای اسلامی تیمهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ایران، اندونزی، عربستان سعودی، نیجریه، الجزایر و قزاقستان به مصاف یکدیگر میروند.