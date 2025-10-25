خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛

صعود امیرعباس ساغری به نیمه نهایی وای کرو

صعود امیرعباس ساغری به نیمه نهایی وای کرو
کد خبر : 1704920
لینک کوتاه کپی شد.

دور مقدماتی مسابقات وای کرو در بخش پسران و در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال از صبح امروز در سالن D نمایشگاه جهانی بحرین آغاز و امیرعباس ساغری نماینده ایران در این رده سنی موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی شد.

به گزارش ایلنا، دور مقدماتی مسابقات وای کرو در بخش پسران و در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال از صبح امروز در سالن D  نمایشگاه جهانی بحرین آغاز و امیرعباس ساغری نماینده ایران در این رده سنی موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی شد.

در این مسابقات که از سطح بالایی برخوردار بود نمایندگانی از ۹ کشور آسیایی از جمله ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند.
اسامی کشورهای شرکت کننده در این رویداد به همراه نتایجی که کسب شد به ترتیب اجرا به شرح زیر است:

عراق:  8.07
ویتنام: 7.80
فیلیپین: 9.03
بوتان: 7.43
هندوستان: 7.20
فلسطین: 7.03
مالزی: 8.47
تایلند: 8.97
ایران: 8.20

به این ترتیب و با توجه به امتیازات کسب شده ساغری در جمع چهار نفر برتر قرار گرفت و فردا برای کسب خوشرنگ ترین مدال به دیدار رقبای اهل فیلیپین، تایلند و مالزی خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ