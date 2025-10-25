بازی های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
صعود امیرعباس ساغری به نیمه نهایی وای کرو
دور مقدماتی مسابقات وای کرو در بخش پسران و در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال از صبح امروز در سالن D نمایشگاه جهانی بحرین آغاز و امیرعباس ساغری نماینده ایران در این رده سنی موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی شد.
در این مسابقات که از سطح بالایی برخوردار بود نمایندگانی از ۹ کشور آسیایی از جمله ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند.
اسامی کشورهای شرکت کننده در این رویداد به همراه نتایجی که کسب شد به ترتیب اجرا به شرح زیر است:
عراق: 8.07
ویتنام: 7.80
فیلیپین: 9.03
بوتان: 7.43
هندوستان: 7.20
فلسطین: 7.03
مالزی: 8.47
تایلند: 8.97
ایران: 8.20
به این ترتیب و با توجه به امتیازات کسب شده ساغری در جمع چهار نفر برتر قرار گرفت و فردا برای کسب خوشرنگ ترین مدال به دیدار رقبای اهل فیلیپین، تایلند و مالزی خواهد رفت.