صعود امیرعباس ساغری به نیمه نهایی وای کرو

به گزارش ایلنا، دور مقدماتی مسابقات وای کرو در بخش پسران و در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال از صبح امروز در سالن D نمایشگاه جهانی بحرین آغاز و امیرعباس ساغری نماینده ایران در این رده سنی موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی شد.

در این مسابقات که از سطح بالایی برخوردار بود نمایندگانی از ۹ کشور آسیایی از جمله ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند.

اسامی کشورهای شرکت کننده در این رویداد به همراه نتایجی که کسب شد به ترتیب اجرا به شرح زیر است:

عراق: 8.07

ویتنام: 7.80

فیلیپین: 9.03

بوتان: 7.43

هندوستان: 7.20

فلسطین: 7.03

مالزی: 8.47

تایلند: 8.97

ایران: 8.20

به این ترتیب و با توجه به امتیازات کسب شده ساغری در جمع چهار نفر برتر قرار گرفت و فردا برای کسب خوشرنگ ترین مدال به دیدار رقبای اهل فیلیپین، تایلند و مالزی خواهد رفت.

