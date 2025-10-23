در حمایت از وحید هاشمیان
واکنش جنجالی محمد بنا به شرایط فوتبال ایران!
محمد بنا، سرمربی کشتی فرنگی ایران، با انتشار متنی تند در صفحه شخصی خود از وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، حمایت کرد.
به گزارش ایلنا، محمد بنا، چهره سرشناس کشتی فرنگی ایران، در استوریای حمایت خود را از وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، اعلام کرد و همزمان انتقاداتی تند نسبت به فضای فوتبال ایران مطرح کرد.
گرچه بنا از مفاخر ورزشی کشور در رشته کشتی محسوب میشود، اما اظهارنظر او درباره فوتبال، ورود به حوزهای خارج از تخصصش به حساب میآید و با واکنشهای متفاوتی مواجه شد.
در متن منتشرشده توسط بنا آمده است:«آقا وحید، شما ذهنیت و تفکر فوتبالت سیستم فوتبال آلمانیه، جایی که همه چیز رو اصول و قاعدهس! ولی عزیز یادمون نره که اینجا ایرانیه! فوتبال اینجا تو زمین نتیجه نمیگیره؛ نتایج بیرون زمین و قبل از بازی مشخص میشه!»
او با اشاره به تلاشها برای جایگزینی هاشمیان با مربیان خارجی افزود:«اینجا فوتبال خلاصه میشه تو دلالیهای بزرگ و اگه مافیا کنارت نباشه، قطعا نتیجه نخواهی گرفت. در حال حاضر تکلیف ورزش این مملکتو مافیای رسانه مشخص میکنن و اگه باب دلشون نباشی، طرد میشی.مربی ایرانی باشی، تو بهترین تیمهای دنیا بازی کرده باشی و باارزشترین مدرک مربیگری رو داشته باشی، ولی باز هم دنبال تفالههای خارجی واسه دلالیشون میگردن!»
این اظهارات بنا نشان میدهد که او نسبت به حمایت از مربیان داخلی و مقابله با نفوذ دلالها و رسانهها در فوتبال کشور حساس است، هرچند نقدها به عدم ورود او به حوزهای غیرتخصصی همچنان ادامه دارد.