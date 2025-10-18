پیام تبریک دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت روز تربیتبدنی و ورزش
دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران در پیامی به مناسبت روز تربیتبدنی و ورزش، بر نقش بیبدیل ورزش در تقویت سلامت عمومی و همبستگی اجتماعی تأکید کردند و خواستار حمایت بیشتر از زیرساختهای ورزشی در محیطهای کارگری شدند.
به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی دبیر و اعضای هیئت اجرایی مرکز فرهنگی و ارتباطات خانه کارگر مازندران، به مناسبت ۲۶ مهرماه، روز تربیتبدنی و ورزش، پیام تبریکی صادر کردند. متن این پیام را در ادامه میخوانید:
۲۶ مهرماه، روز تربیتبدنی و ورزش، فرصت ارزشمندی است برای پاسداشت نقش بیبدیل ورزش در ارتقای سلامت جسم و جان، نشاط اجتماعی، پویایی جامعه و شکوفایی استعدادهای انسانی.
دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران، ضمن گرامیداشت این روز خجسته، صمیمانهترین تبریکات خود را به مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان مازندران، معاونین گرامی، رؤسای ادارات ورزش شهرستانها، مسئولان هیئتهای ورزشی استان و شهرستانها، ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، نامآوران و قهرمانان ملی، بینالمللی، جهانی و المپیکی مازندران، بهویژه مسئولین و اعضای هیئت ورزشهای کارگری استان، تقدیم مینمایند.
بی شک ورزش، در کنار نقش بیبدیل خود در تقویت سلامت عمومی، ترویج سبک زندگی سالم و افزایش سرمایه اجتماعی، عامل مهمی در ایجاد روحیه امید، نشاط، همبستگی و پیشرفت در جامعه است. در این میان، ورزشهای همگانی زمینهساز جامعهای سالم و بانشاط و ورزشهای قهرمانی مظهر اقتدار و افتخار ملیاند.
خانه کارگر مازندران با تأکید بر اهمیت توسعه و تجهیز زیرساختهای ورزشی، حمایت از ورزشکاران و مربیان، گسترش فضاهای ورزشی در محیطهای کارگری و محلات، و همچنین تقویت ورزشهای کارگری به عنوان بخش مهمی از ورزش همگانی، خواستار تداوم و ارتقای برنامههای مؤثر در جهت سلامت عمومی، نشاط اجتماعی و کسب افتخارات بیشتر ملی، بین المللی و جهانی برای مردم ورزشدوست و قهرمانپرور استان مازندران است.
امید است با تلاش و همافزایی همهجانبه، شاهد توسعه همهسویه ورزش، تعالی فرهنگی و افزایش سطح سلامت و تندرستی در سراسر استان باشیم.
با آرزوی توفیق و سربلندی
نصرالله دریابیگی دبیر و اعضای هیئت اجرایی مرکز فرهنگی و ارتباطات خانه کارگر مازندران