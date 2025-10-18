شگفتی بزرگ باشگاه کارآفرینان ایران در معتبرترین تورنمنت مینی فوتبال جهان

به گزارش ایلنا، تیم کارآفرینان ایران به جمع ۴ تیم برتر این مسابقات صعود کرد و به نیمه نهایی راه یافت.

تیم کارآفرینان ایران در میان ۳۴ تیم شرکت کننده در این مسابقات معتبر اروپایی با شکست دادن تیم میزبان یعنی ترکیه پای به مرحله نیمه نهایی یورو بیزینس کاپ گذاشت.

گلهای تیم را در این بازی مصطفی اصغری ، مهدی صالح پور ، سبحان آداشی و عارف بلوکی به ثمر رساندند.

تیم ایران بعداز ظهر امروز شنبه ۲۶ مهر به مصاف تیم « اوربیت ، بلغارستان » میرود و در صورت برتری راهی فینال این مسابقات بزرگ اروپایی خواهد شد.

