تجلی مسئولیت‌ اجتماعی بخش خصوصی معتبر در عرصه ورزش

بامداد روز چهارشنبه 16 مهر ماه 1404 در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) مراسم استقبال از ملی‌پوشان پارادوومیدانی کشور با حضور فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و مجید کیهانی مدیر آکادمی ورزش گروه گلرنگ، عاطفه موسوی مدیر روابط عمومی گروه گلرنگ به نمایندگی از این بخش خصوصی برگزار شد.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در این مراسم ضمن تأکید بر ضرورت تقویت زمینه‌ی مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش، گروه گلرنگ را در این سرافرازی شریک دانست و گفت: گروه گلرنگ با درک مسئولیت اجتماعی خود، به‌صورت مؤثری در مسیر توسعه ورزش قهرمانی کشور گام برداشته است و حمایت این مجموعه معتبر از رشته پارادوومیدانی، نمونه‌ی موفقی از این همراهی است که امیدواریم سایر مجموعه‌های اقتصادی نیز در این مسیر اجتماعی مشارکت کنند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران نیز با اشاره به نتایج درخشان و بی سابقه ملی‌پوشان پارادوومیدانی در رقابت‌های جهانی و نقش مؤثر گلرنگ در این دوره از مسابقات، عنوان داشت: همه ما در قبال قهرمانان کشور، به‌ویژه ورزشکاران توان‌یاب، مسئولیتی دوچندان داریم. در این دوره از رقابت‌ها، گروه معظم گلرنگ علاوه بر حمایت از رشته پارادوومیدانی و پیشگامی در پشتیبانی از ورزشکاران توان‌یاب، قدم خیر و پربرکتی داشت و با حضور این مجموعه معتبر، شاهد افتخارآفرینی بی‌نظیری بودیم.

جلیل کوهپایه زاده نیز در این مراسم با قدردانی از حمایت و همراهی گروه گلرنگ با تیم ملی پارادوومیدانی کشور بیان داشت: همکاری این مجموعه خوشنام، تجربه‌ای مبارک، موفق و ارزشمند از مشارکت بخش خصوصی معتبر در ورزش است؛ حضور گروه گلرنگ به‌عنوان حامی جدید، انگیزه و روحیه ورزشکاران را برای کسب افتخارات بیشتر تقویت کرده است و نتایج درخشان اخیر نیز نشان داد که این همراهی و تعامل چندجانبه، مسیری مؤثر برای تداوم افتخارآفرینی‌های ملی است.

وی افزود: بدون تردید، همراهی گروه معظم گلرنگ به عنوان مجموعه پیشروی اقتصادیِ بخش خصوصی کشور در مسیر مسئولیت اجتماعی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش پارالمپیکی کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است گروه گلرنگ با شعار «گلرنگ؛ همراه افتخارآفرینان ایران» به عنوان حامی انحصاری این دوره از مسابقات حضور داشت.

شایان ذکر است گروه گلرنگ پیش از این نیز با حمایت از تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران، برگزاری مسابقات فوتسال فرشتگان سندرم داون و همراهی با کاروان ورزشی دانشجویان ایران در سی‌و‌یکمین دوره یونیورسیاد جهانی، نقش فعالی در توسعه و ترویج ورزش قهرمانی و همگانی ایفا کرده است.

