چکشیان: زمان یک اتفاق بزرگ در ورزش کارگری فرا رسیده است

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش کارگری به منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۳ صبح امروز (چهار‌شنبه نهم شهریور ماه ۱۴۰۴) با حضور محمد چکشیان معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا نوروزی نایب رییس کمیته ملی المپیک، کامیار اکبری سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها وزارت ورزش و جوانان، احمد اسناوندی مدیرکل امور ورزشی کارگران کشور و عضو هییت رئیسه فدراسیون، جواد رمضی رییس فدراسیون، علی کاظمی دبیرکل، حجت مهدوی بازرس فدراسیون و دیگر اعضا مجمع، در سالن جلسات شهدای خدمت ساختمان شماره ۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

همچنین در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر بهینه‌سازی‌ و کاهش‌ مصرف انرژی (رفت و آمد کمتر) و ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌های دولتی برای ارتقاء خدمات الکترونیکی و بهبود ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک، این مجمع برای دیگر نمایندگان استان‌ها و سایر اعضا به صورت آنلاین و وبیناری برگزار شد.

در ابتدای مجمع، دبیرکل فدراسیون به ارائه گزارشی از عملکرد این فدراسیون در سال گذشته پرداخت. همچنین عملکرد فنی و مالی سال ۱۴۰۳ و تقویم سال ۱۴۰۴ تایید و تصویب شد.

نمایندگان هیأت‌های استانی و کمیسیون‌ها، چه به‌صورت حضوری و چه آنلاین، به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی ورزش کارگری در استان‌ها پرداختند.

احمد اسناوندی، مدیرکل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با قدردانی از تلاش‌های مسئولان فدراسیون و هیأت‌های استانی، عملکرد مجموعه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در مقایسه با دوره‌های گذشته، گام‌های مؤثرتر و منسجم‌تری در مسیر توسعه ورزش کارگری برداشته شده است.

کامیار اکبری‌سلطانی، مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان نیز در ادامه مجمع، به برخی از نکات و دغدغه‌هایی که از سوی اعضای مجمع مطرح شده بود، پاسخ داد و توضیحاتی در خصوص ضوابط و قوانین موجود در حوزه ورزش ارائه کرد.

غلامرضا نوروزی، نایب رئیس کمیته ملی المپیک، با بیان اینکه جامعه کارگری کشور ۱۵ میلیون نفر است، تاکید کرد: باید ورزش در بخش کارگری با برنامه‌ریزی صحیح و بر اساس آمار سازمان‌یافته توسعه یابد. ورزش کارگری همواره درخشیده و باید در مجلس نیز از حقوق و جایگاه ورزش کارگری دفاع شود تا قهرمانان این حوزه فرصت درخشش بیشتری داشته باشند.

جواد رمضی، رئیس فدراسیون ورزش کارگری، اظهار داشت: با اینکه ۲۰ سال است در ورزش کارگری کشور مسئولیت دارم، هرگاه پای صحبت کارگران می‌نشینم و با آنها همراه می‌شوم، بیشتر به ضرورت برگزاری جشنواره امتنان در ورزش کارگری پی می‌برم. زیرا هرگاه موفقیتی در ورزش کارگری حاصل می‌شود، در آینده تأثیرات آن را در بخش‌های بزرگ‌تر کارگری کشور شاهد هستیم. امیدوارم با توجه بیشتر و ترویج ورزش کارگری در سطح ملی، این تأثیرگذاری بیش از پیش دیده شود. زمانی که اطلاع‌رسانی در سطح جامعه درباره این حوزه افزایش یابد، به‌طور طبیعی تأثیرگذاری آن نیز بیشتر خواهد شد. اما لازم است جریان‌سازی و مطالبه‌گری در سطح ورزش کارگری نیز ایجاد شود تا در سال‌های آتی شاهد موفقیت‌ها و سربلندی‌های بیشتر ورزش کارگری باشیم.

در پایان مجمع، محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اهمیت تقویت و گسترش روحیه رقابت در میان جامعه کارگری، خاطرنشان کرد: ورزش کارگری باید بیش از پیش به سمت برگزاری مسابقات هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده حرکت کند و زمان یک اتفاق مهم در ورزش کارگری فرا رسیده‌ است و باید از کلیشه ها خارج شویم و به سوی یک اتفاق مهم حرمت کنیم . الان تقویم و عملکرد فدراسیون تقسیم به دو بخش قبل از اعزام به بازیهای جهانی و بعد از اعزام شده در حالیکه با این پتانسیلی که آفای رمضی و همکارانش دارند اعزام ها بخشی از کار بزرگ باید باشد و کار بزرگ همان اتفاقی است که آقای دکتر نوروزی نایب رئیس کمیته ملی المپیک و ریاست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی عنوان کردند. سلامتی جسمی و روحی و روانی کارکران هدف اصلی همه ما و از جمله غدراسیون کارکری است و یرای رسیدن به این هدف باید کارگروههای تخصصی تشکیل شود و تمامی فضاهای کارگری از کوچکترین تا بزرگترین ها را در گیر رقابت های صحیح و سالم و هدفمند کنیم تا کارکر با انگیزه به ورزش بپردازد.

از ۱۵ میلیون بیمه شده باید ۳ میلیون را درگیر کنیم و این مهم با نگاه فدراسبون و اداره کل ورزشی و حمایت های وزارت کار و وزارت ورزش محقق خواهد شد.

وی افزود: ایجاد فضایی رقابتی و جذاب می‌تواند انگیزه و پویایی کارگران را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و زمینه رشد فردی و جمعی آنان را فراهم آورد، به گونه‌ای که ورزش نه تنها به سرگرمی، بلکه به توسعه توانمندی‌ها و ارتقای سلامت جسمی و روحی کارگران تبدیل شود.

انتهای پیام/