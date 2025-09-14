اعلام قرعه استقلال در لیگ برتر والیبال
قرعه استقلال در لیگ برتر والیبال مشخص شد.
به گزارش ایلنا، بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال در حالی برگزار خواهد شد که باشگاه استقلال نیز یکی از 12 تیم مسابقات امسال خواهد بود. بر همین اساس، قرعهکشی فصل 1405-1404 برگزار شد و برنامه آبیها که به عنوان نماینده گنبد در رقابتها حضور دارند مشخص شد.
طبق این قرعهکشی و با توجه به سیدبندی تیمها، استقلال گنبد که پس از سالها انتظار بار دیگر با نام و رنگ تازهای به میدان آمده، کار خود را در هفته نخست با دیداری بزرگ و حساس برابر تیم قدرتمند شهداب یزد آغاز خواهد کرد؛ دیداری که به میزبانی یزدیها برگزار میشود و میتواند یکی از جذابترین بازیهای شروع فصل باشد.
رسانه استقلال نوشت:
"لیگ امسال احتمالا با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد و طبق برنامه، هر هفته شاهد جدالهای سنگین و سرنوشتسازی خواهیم بود. استقلال گنبد نیز از ۲۱ شهریورماه تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کرده و بازیکنان با انگیزه و تلاش مضاعف خود نشان دادهاند که برای حضوری شایسته در سطح اول والیبال کشور آماده میشوند.
ترکمنصحرا و گنبد همواره با والیبال زنده بودهاند و حالا با بازگشت استقلال، بار دیگر شور و هیجان به سالنها و دل هواداران برگشته است. هوادارانی که سالها با صبر و عشق در کنار تیمهایشان ایستادند، حالا چشمانتظار اولین سوت آغاز لیگ هستند تا در جایجای ایران، نام گنبد و استقلال را فریاد بزنند.
این تنها یک آغاز ساده نیست؛ رویارویی با شهداب، قهرمان سالهای اخیر، برای استقلال گنبد همان آزمون بزرگ و افتخارآفرینی است که میتواند نویدبخش آیندهای روشن باشد. شعلهای که هرگز خاموش نشد، امروز در آبیترین لباسش دوباره زبانه کشیده و آماده است تا زمینهای والیبال ایران را یکی پس از دیگری به لرزه درآورد."