سردار آزمون در صدر ارزشمندترین بازیکنان لیگ امارات
سردار آزمون مهاجم ایرانی باشگاه شباب الاهلی با عملکرد درخشان خود، عنوان ارزشمندترین بازیکن ادنوک لیگ را به دست آورد.
به گزارش ایلنا،سردار آزمون ستاره تیم ملی ایران و باشگاه شباب الاهلی امارات با ارزشی معادل ۸ میلیون یورو، به صدر فهرست ارزشمندترین بازیکنان لیگ امارات رسید. آزمون که فصل گذشته موفق شد همراه با تیمش سه جام شامل قهرمانی لیگ، جام حذفی و سوپرجام را به دست آورد، نقش تعیینکنندهای در موفقیتهای باشگاه ایفا کرد و در پایان فصل نیز عنوان بهترین بازیکن لیگ را کسب کرد.
ارزش آزمون نسبت به زمان ورودش به شباب الاهلی ۵۰۰ هزار یورو افزایش یافته که نشاندهنده تأثیرگذاری و عملکرد ثابت او در ترکیب تیم است. پس از آزمون، سفیان رحیمی بازیکن مراکشی العین و نبیل فکیر هافبک فرانسوی الجزیره با ارزش ۷ میلیون یورو در ردههای دوم و سوم قرار دارند.
همچنین فابیو لیما و پدرو مالهیرو از تیم الوصل، که در لیگ قهرمانان آسیا باید با استقلال ایران رقابت کنند، در میان پنج بازیکن برتر ارزشمند لیگ دیده میشوند. این موضوع نشان میدهد لیگ امارات در فصل جدید میزبان جمعی از ستارههای برجسته آسیا و جهان خواهد بود و رقابتها با حضور بازیکنان با کیفیت و نامآشنا دنبال خواهد شد.