به گزارش ایلنا، مدیران آربی‌لایپزیش از مواضع خود کوتاه نیامدند و کار کاملاً درستی انجام دادند. پس از یک فصل موفق در آلمان (۱۳ گل و ۱۰ پاس گل در ۳۶ بازی در تمامی رقابت‌ها)، ارزش یان دیومانده (۱۹ ساله) در بازار نقل‌وانتقالات سر به فلک کشید. انگلیسی‌های لیورپول تلاش کردند انتقال او را به کرانه مرسیساید نهایی کنند، اما قرمزها خیلی زود با خواسته‌های مالی سنگین آربی‌لایپزیش مواجه شدند. لاپیزیش با فروش جواهر خود موافق بود، اما نه به هر قیمتی.

دیومانده در اوج رویاپردازی

آلمانی‌ها بیش از ۱۰۰ میلیون یورو طلب می‌کردند؛ مبلغی بسیار سنگین برای بازیکنی کم‌تجربه که تنها یک فصل در بوندس‌لیگا حضور داشته است. اما در نهایت لیورپول پذیرفت که دسته چک خود را بیرون بکشد. با این حال، اوضاع برای قرمزها پیچیده‌تر شد. لایپزیش همچنان زیاده‌خواهی می‌کرد و پاری‌سن‌ژرمن نیز وارد کارزار شد. قهرمان دو دوره اخیر اروپا حتی به عنوان برنده نهایی این معامله معرفی می‌شد و انتقال تقریباً تمام‌شده به نظر می‌رسید. سپس یک چرخش و شگفتی جدید رخ داد.

لایپزیش بیش از ۱۲۰ میلیون یورو برای دیومانده درخواست کرد و پی‌اس‌جی در نهایت میز را ترک کرد و تسلیم شد. پاریسی‌ها دیگر نمی‌خواستند هزینه‌های بی‌منطق برای بازیکنی بدون سابقه درخشان انجام دهند و به مذاکرات پایان دادند.

این اتفاق یک فرصت طلایی برای رئال مادرید بود که در میان غافلگیری همگان، تصمیم گرفت با پرداخت ۱۴۰ میلیون یورو (با احتساب پاداش‌ها) روی دست همه بلند شود و کار را تمام کند. یک بمب واقعی، چرا که لوس بلانکوس به شکلی غیرمنتظره گران‌ترین بازیکن تاریخ خود را جذب کرد. ژوزه مورینیو نیز اعتراف کرد که این ستاره ساحل‌عاجی در برنامه‌های اولیه او قرار نداشته است. در شرایطی که رئال مادرید فصل جدید لالیگا را در زمین اسپانیول آغاز می‌کند، دیومانده یکی از جذابیت‌های جدید لیگ اسپانیا خواهد بود. این بازیکن ساحل‌عاجی در گفتگو با رسانه «اسپورتس‌تی‌وی» سکوتش را شکسته تا به بررسی این حضور غافلگیرکننده در مادرید بپردازد.

حاضرم برای مورینیو بمیرم

او در این باره گفت: «مثل یک رویا بود، چرا که باشگاهی بزرگ‌تر از رئال مادرید وجود ندارد. می‌دانید، وقتی رئال مادرید سراغ شما می‌آید و می‌گوید "ما تو را می‌خواهیم"، دقیقاً مانند یک رویاست. من دیگر خوابم نمی‌برد و نمیتوانستم آن را باور کنم. امروز اینجا هستم، فوق‌العاده خوشحالم و به این موضوع افتخار می‌کنم. من ابتدا با مدیر باشگاه، جونی (کالافات) و سپس البته با سرمربی (مورینیو) صحبت کردم. غافلگیر شدم چون او فرانسوی صحبت می‌کرد! فکر می‌کنم ساعت پنج صبح در پرتغال بود که مرا از خواب بیدار کرد تا با هم صحبت کنیم. او به من گفت این یک موضوع مهم است و من هم پاسخ دادم: "چرا که نه؟" اینجا رئال مادرید است و وقتی رئال مادرید با شما تماس می‌گیرد، نمی‌توانید بگوئید نه. به او گفتم: "اگر می‌خواهی بیایم، معلوم است که می‌آیم." او یک دوست و یک رئیس است. به من گفت: "تو بخشی از تیم من هستی و حالا اینجایی، پس من خوشحالم." من هم پاسخ دادم: "من هم خوشحالم که بخشی از تیم شما هستم و می‌خواهم با شما کار کنم، چون این بهترین باشگاه جهان است." او شخصیت بسیار قوی‌ای دارد که البته برای ما چیز خوبی است؛ چرا که گاهی اوقات وقتی جوان هستید، تمرکزتان را از دست می‌دهید. فکر می‌کنم او مربی مناسبی برای من است تا به عنوان یک بازیکن جوان به پیشرفت ادامه دهم.»

او سپس توضیح داد که این ماجراجویی در جمع مادریدی‌ها را مدیون لطف الهی می‌داند: «فکر می‌کنم کار خدا بود. کار خدا بود چون من اعتقاد زیادی به خدا دارم و یک افریقایی هستم؛ در آفریقا مردم به خدا باور دارند و من شخصاً ایمان زیادی دارم. چه تصادف عجیبی، چرا که اولین بازی حرفه‌ای من برابر رئال مادرید بود و امروز برای رئال مادرید بازی می‌کنم. پس همان‌طور که گفتم، از بودن در اینجا خوشحالم. فقط می‌خواهم از فوتبال بازی کردن لذت ببرم، چون این تنها کاری است که بلد هستم انجام دهم. می‌خواهم هر روز از بازی با توپ لذت ببرم. من پیراهنم را با امباپه عوض کرده بودم و امروز ما در یک مکان و کنار هم هستیم. این دیوانه‌کننده و باورنکردنی است! اگر برای مورینیو بازی می‌کنید، معلوم است که حاضرید هر کاری برای او انجام دهید. شما شخصیت او و اینکه چگونه آدمی است را می‌شناسید. همه حاضرند هر کاری برای او بکنند. ما حاضریم برای او بمیریم.» پیام او به واضح‌ترین شکل ممکن منتقل شد؛ حالا وقت درخشش در زمین مسابقه است.

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