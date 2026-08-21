بازیکن ناراضی، باشگاه راضی
اتلتیکو مادرید پیشنهاد آرسنال برای خولیان آلوارز را پذیرفت
با وجود تمایل شدید خولیان آلوارز برای پیوستن به بارسلونا، اتلتیکو مادرید با رد قاطعانه انتقال او به رقیب هموطن، پیشنهاد سنگین آرسنال را پذیرفت تا این ستاره آرژانتینی در آستانه بازگشت به لیگ برتر قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، به نظر میرسد کلاف پیچیده نقلوانتقالاتی خولیان آلوارز، حداقل در رابطه با بارسلونا به پایان خود نزدیک شده است. باشگاه کاتالانی پس از ماهها فشار و مذاکره با اطرافیان بازیکن و اتلتیکو مادرید برای نهایی کردن این امضا، بالاخره دست از تلاش کشید و میز مذاکره را ترک کرد. باشگاه مادریدی مقاومت کرد و از همان ابتدا هشدار داده بود که مهاجمش، صرفنظر از اینکه چه قیمتی پیشنهاد شود، به هیچ وجه به کاتالانها فروخته نخواهد شد. اما مشکل اینجاست که ستاره آرژانتینی خواهان جدایی است و حتی به صورت علنی بر تمایل خود برای پیوستن به کاتالونیا تأکید کرده است.
از آن زمان، هر طرف بر سر مواضع خود پافشاری میکند. آلوارز هفته گذشته به تمرینات بازگشت و مجدداً تصمیم خود مبنی بر جدایی را به اطلاع سرمربیاش رساند. دیهگو سیمئونه نیز بر موضع مدیریت باشگاه استوار است و اجازه نخواهد داد او به یک رقیب مستقیم در لالیگا بپوندد. حتی با وجود اینکه این جنجالها نقطهای بحرانی در رابطه او با هواداران ایجاد کرده، این سرمربی در برابر سوتهای اعتراضی هواداران در جریان پیروزی چهارشنبهشب برابر مالاگا، به صورت علنی از بازیکن خود حمایت کرد.
پاسخ منفی خولیان آلوارز به آرسنال
ال چولو در این باره تأکید کرد: «من احترام زیادی برای هوادارانمان قائل هستم.» با این حال، روخیبلانکوس آماده شنیدن پیشنهادات باشگاههای غیر اسپانیایی است. به گزارش موندو دپورتیوو، مدیریت باشگاه طی ساعات اخیر پیشنهادی از سوی آرسنال دریافت کرده که مورد پذیرش قرار گرفته است. باشگاه انگلیسی هفتههاست که به جذب این بازیکن علاقه نشان داده و قصد دارد پس از ناامیدی از عملکرد ویکتور یوکرش در فصل گذشته، او را به رهبر خط حمله خود تبدیل کند.
این بار، این خولیان آلوارز بود که پاسخ منفی داد. او که پیش از این در منچسترسیتی توپ میزد، تمایلی برای بازگشت به انگلیس ندارد و فقط میخواهد به بارسا بپیوندد. این رسانه کاتالانی حتی اشاره میکند که این اتفاق جدید مانند بنزین روی آتش عمل کرده و روابط میان این بازیکن آرژانتینی و مدیریت باشگاه به رهبری جیل مارین را تیرهوتارتر کرده است. تمایل به گفتگو میان دو طرف وجود دارد اما شرایط به سختی قابل تحمل شده است. بیشک هنوز به پایان سورپرایزهای این پرونده نرسیدهایم، در حالی که آرسنال جستجوی خود را برای جذب مهاجم ادامه میدهد و در صورت عدم کسب نتیجه از پرونده آلوارز، احتمالاً روی ویکتور اوسیمن متمرکز خواهد شد.