چراغ سبز کاپیتان نراتزوری به کاتالانها
توافق نهایی بارسلونا با لائوتارو مارتینز
مدیران بارسلونا پس از دستیابی به توافق کامل با نمایندگان لائوتارو مارتینز، در حال آمادهسازی پیشنهادی رسمی هستند تا مقاومت اینتر را برای فروش کاپیتان و گلزن برجستهاش بشکنند.
به گزارش ایلنا، خداحافظ خولیان آلوارز، سلام لائوتارو مارتینز. طی چند روز گذشته، بارسلونا هدف اصلی خود را برای پست شماره ۹ تغییر داده است. با وجود فشار همهجانبه بر سر مهاجم اتلتیکو مادرید و تمایل خود این بازیکن برای پیوستن به کاتالونیا، باشگاه پایتختنشین روی موضع خود ایستادگی کرد. جیل مارین اظهار داشته بود که آنها او را به یک رقیب مستقیم در لالیگا نخواهند فروخت، صرفنظر از اینکه پیشنهاد «۱۰۰، ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیون یورو» باشد.
مدیریت اتلتیکو بر سر حرف خود باقی ماند و حتی پیشنهادی از آرسنال را پذیرفت که با مخالفت خود بازیکن مواجه شد. بارسا در مواجهه با عدم توانایی در پیشبرد این پرونده، به سراغ یک آرژانتینی دیگر رفت. نگاهها متوجه اینتر شد؛ جایی که نام لائوتارو مارتینز در ساعات اخیر قوت گرفته است. او به هدف شماره یک باشگاه برای روزهای پایانی بازار نقلوانتقالات تبدیل شده است، هرچند دکو و تیمش میدانند نهایی کردن چنین پروندهای بهویژه در اواخر اوت بسیار پیچیده خواهد بود.
بارسا و اطرافیان مارتینز به توافق رسیدند
این انتقال از آن جهت دشوارتر است که اینتر هیچ برنامهای برای فروش کاپیتان خود ندارد؛ مردی که نماد پروژه آنها برای فصل پیشرو و نهمین فصل حضورش در این باشگاه محسوب میشود. مهاجمی که تا سال ۲۰۲۹ قرارداد دارد و به ادعای اسکای ایتالیا، توسط مدیریت غیرقابل فروش اعلام شده است. با این حال، این موضوع مانع ناامیدی بارسا نشده است. به گزارش برنامه الچیرینگیتو، دیداری میان دکو، بوجان کرکیچ دستیار او و نمایندگان بازیکن طی روزهای اخیر در مادرید برگزار شده است.
از آن مهمتر، این نشست به توافقی میان دو طرف بر سر چارچوبهای قرارداد آینده منجر شده است. اکنون سختترین بخش کار باقی مانده که همان متقاعد کردن نراتزوری است که تمایلی به فروش ندارد. طبق ادعای این برنامه مشهور اسپانیایی، نخستین پیشنهاد در حال آمادهسازی است. این پیشنهاد قرار نیست از ۱۰۰ میلیون یورو فراتر برود، اما به اندازهای بالا خواهد بود که در را باز نگه دارد و امکان ادامه مذاکرات را فراهم سازد. این پرونده بدون شک روزهای پایانی نقلوانتقالات تابستانی را داغ خواهد کرد.