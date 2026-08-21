فوری: سیدجلال حسینی سرمربی پرسپولیس شد
کاپیتان محبوب و مدافع میانی اسبق سرخها در قامت سرمربی اینبار بازگشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدجلال حسینی مدافع و کاپیتان اسبق پرسپولیس که بعد از پایان باشکوه دوران بازیگری به عنوان مربی نیز در این تیم کار را دنبال کرده بود، بعد از چند ماه دوری از فوتبال اکنون به عنوان سرمربی به این باشگاه بازخواهد گشت.
سرخها که از چندی پیش برنامه ویژه خود برای خرید تیم “ب” را استارت زده بودند، اکنون گفته میشود موفق شدهاند امتیاز تیم فولاد نوین در دسته اول لیگ آزادگان را خریداری کنند.
در این زمینه گفته میشود قرار است بعد از توافقات نهایی صورت گرفته، سیدجلال حسینی نیز به عنوان سرمربی این تیم کار را در لیگ دسته اول با “پرسپولیس ب” استارت بزند.
تیمی که قرار است پشتوانه تیم اصلی لقب گرفته و استعدادیابی و پرورش بازیکنان آیندهدار را برعهده داشته باشد.