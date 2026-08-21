به گزارش ایلنا، سوپرکامپیوتر اپتا پیش‌بینی‌های خود را برای هفته نخست فصل ۲۷-۲۰۲۶ لیگ برتر انگلیس اعلام کرد؛ جایی که تمام تیم‌ها کار خود را از نقطه صفر آغاز می‌کنند.

آرسنال، مدافع عنوان قهرمانی، به دنبال شروعی پرقدرت در مسیر دفاع از جام است و تیم‌های لیورپول، چلسی و منچستریونایتد نیز امیدوارند در کنار منچسترسیتی به جمع مدعیان بالای جدول بپوندند. در سوی دیگر، کاونتری سیتی، هال سیتی و ایپسویچ تاون نیز درصدد خط‌ونشان کشیدن برای رقبا هستند تا از بازگشت سریع به چمپیونشیپ جلوگیری کنند. مسابقات هفته اول از جمعه تا دوشنبه دنبال خواهد شد تا لیگ برتر با تمام قدرت بازگردد.

پیش از آغاز این مسابقات جذاب، نگاهی می‌اندازیم به پیش‌بینی‌های سوپرکامپیوتر اپتا از هفته اول رقابت‌ها.

پیش‌بینی‌های هفته اول

آرسنال، قهرمان فصل گذشته، جمعه‌شب مسابقات هفته را در دیدار با کاونتری آغاز می‌کند و محتمل‌ترین برنده هفته نخست به شمار می‌رود.

منچستریونایتد شانس اول پیروزی در دیدارهای خارج از خانه این هفته است. آن‌ها ظهر شنبه به مصاف هال سیتی خواهند رفت.

محتمل‌ترین تساوی هفته اول نیز به تقابل ایپسویچ و ساندرلند (۲۶.۹ درصد) اختصاص دارد.

آرسنال فصل ۲۷-۲۰۲۶ را با فتح نخستین جام و پیروزی قاطع برابر منچسترسیتی در بازی کامیونیتی شیلد (سوپرجام) آغاز کرده است و نخستین آزمون لیگ برتری آن‌ها در قامت قهرمان، روز جمعه برابر کاونتریِ تازه صعود کرده خواهد بود.

مدل پیش‌بینی ما با شانس ۸۰.۴ درصدی، آرسنال را به عنوان محتمل‌ترین برنده این هفته معرفی می‌کند که با توجه به پیروزی توپچی‌ها در بازی افتتاحیه چهار فصل اخیر لیگ برتر، اتفاق عجیبی نیست. آن‌ها همچنین در هر سه حضور قبلی خود در هفته اول پیروز شده‌اند که دو مورد آن برابر تیم‌های تازه صعودکرده بوده است.

شانس کاونتری برای خلق شگفتی در نخستین بازی سطح اول خود پس از ۲۵ سال تنها ۷.۱ درصد تخمین زده شده و ۱۲.۵ درصد نیز شانس برای خروج آن‌ها از امارات با یک امتیاز در نظر گرفته شده است.

اگر کاونتری پیروز شود جشن را کاملاً خراب خواهد کرد؛ چرا که میکل آرتتا به دنبال کسب صد و پنجاهمین برد لیگ برتری خود روی نیمکت آرسنال است و پس از شکست در اولین تقابل با فرانک لمپارد، در پنج دیدار اخیر برابر او در تمامی رقابت‌ها شکست‌ناپذیر بوده است.

رقابت‌های روز شنبه با یک تیم تازه صعودکرده دیگر آغاز می‌شود؛ جایی که هال سیتی در ورزشگاه ام‌کی‌ام میزبان منچستریونایتد است.

مانند کاونتری، هال سیتی نیز شانس کمی برای شروع فصل با سه امتیاز دارد و تنها در ۱۲.۹ درصد از شبیه‌سازی‌ها پیروز شده است؛ در حالی که شانس یونایتد ۶۸.۱ درصد است و شیاطین سرخ محتمل‌ترین برنده خارج از خانه این هفته محسوب می‌شوند.

هال سیتی در تمامی ۱۰ تقابل لیگ برتری خود با یونایتد موفق به پیروزی نشده (۲ تساوی و ۸ شکست) که در کنار چلسی، بیشترین آمار عدم پیروزی آن‌ها برابر یک تیم است.

یونایتد که حالا تحت هدایت دائمی مایکل کریک قرار دارد، هرگز در هفته اول لیگ برتر برابر تیم‌های تازه صعودکرده نباخته است (۹ برد و ۳ تساوی).

کریک در چهار مورد از شش تقابل مربیگری خود با هال سیتی در تمامی رقابت‌ها پیروز شده (۱ تساوی و ۱ شکست)، در حالی که یونایتد با ۲۲ پیروزی در هفته اول لیگ برتر، از این حیث رکورددار است.

در بازی‌های ساعت ۱۵:۰۰ (به وقت محلی)، پی‌یر ساژ با کریستال پالاس در خانه اورتون به دنبال شروعی موفق است.

پالاس پیش از این ۱۶ سرمربی مختلف در لیگ برتر داشته که تنها دو نفر از آن‌ها موفق به پیروزی در نخستین بازی خود شده‌اند (۴ تساوی و ۱۰ شکست).

پالاس در ۲۳ بازی اخیر خود برابر اورتون تنها یک بار به پیروزی رسیده (۱۰ تساوی و ۱۲ شکست) که به برد ۳-۱ خانگی در دسامبر ۲۰۲۱ بازمی‌گردد و آخرین برد خارج از خانه آن‌ها برابر تافی‌ها به فصل ۱۵-۲۰۱۴ مربوط می‌شود.

اورتون در چهار فصل اخیر بازی افتتاحیه خود را واگذار کرده که طولانی‌ترین روند شکست آن‌ها در این هفته است، اما انتظار می‌رود به این روند پایان دهند؛ چرا که سوپرکامپیوتر شانس ۴۵.۷ درصدی برای برد اورتون و ۲۸.۴ درصدی برای پالاس قائل است. با این حال، شانس ۲۵.۹ درصدی نیز برای مساوی وجود دارد.

جدال تازه‌واردها و آزمون سخت مربیان جدید

تمام تیم‌های تازه صعودکرده به دنبال الگوبرداری از انتقال بی‌دردسر ساندرلند در فصل گذشته تحت هدایت رژیس لو بریس هستند.

ایپسویچ تاون در بازگشت به لیگ برتر میزبان گربه‌های سیاه است و گاری اونیل امیدوار است دوران خود را با پیروزی آغاز کند؛ چرا که آن‌ها در ۴۵.۵ درصد شبیه‌سازی‌ها برنده شده‌اند.

ایپسویچ در آخرین تقابل دو تیم در چمپیونشیپ فصل ۲۴-۲۰۲۳ در هر دو بازی رفت و برگشت ساندرلند را شکست داد، اما هرگز موفق به ثبت سه برد متوالی نشده است.

با این حال آن‌ها در هر چهار فصل اخیر حضور خود در لیگ برتر بازی افتتاحیه را باخته‌اند، در حالی که ساندرلند با شانس برد ۲۷.۶ درصدی، در دو فصل اخیر بازی اول خود در لیگ را برده است. این بازی با ۲۶.۹ درصد، محتمل‌ترین بازی هفته اول برای مساوی است.

سرمربی جدید دیگری که به دنبال شروعی مثبت است، اولیور گلاسنر است که با ناتینگام فارست میزبان لیدز یونایتد خواهد بود.

شش سرمربی دائمی اخیر فارست نخستین بازی لیگ برتری خود را باخته‌اند، اما گلاسنر در چهار باشگاه از پنج باشگاه قبلی خود بازی اول لیگ را برده است (۱ شکست).

سوپرکامپیوتر اپتا انتظار دارد او کار خود را در سیتی گروند با سه امتیاز آغاز کند؛ فارست بدون الیوت اندرسون ۴۳.۱ درصد شانس برد دارد و شانس لیدز ۳۰.۹ درصد است.

تیم دانیل فارکه فصل گذشته را پس از فرار از سقوط خوب به پایان رساند، اما در ۱۸ فصل اخیر حضور خود در سطح اول، تنها در دو بازی افتتاحیه شکست خورده است (۹ برد و ۷ تساوی).

فصل ۲۶-۲۰۲۵ برای فارست ناامیدکننده بود و ۲۱ امتیاز نسبت به فصل قبل‌تر افت کرد (از ۶۵ به ۴۴ امتیاز)، اما تنها چهار تیم در ۱۰ بازی پایانی فصل گذشته امتیازات بیشتری نسبت به آن‌ها کسب کردند (۱۷ امتیاز)؛ فرمی که گلزنر امیدوار به تکرار آن است.

نخستین بازی عصر شنبه میان برنتفورد و اسپرزِ پرخرج برگزار می‌شود که بسیار مشتاق است دوباره به بحران کشیده نشود.

آن‌ها در بازار نقل‌وانتقالات از روبرتو دزربی حمایت کرده‌اند، اگرچه زنبورها شانس بالاتری برای این بازی دارند (۴۰.۹ درصد) و اسپرز که محتمل‌ترین رتبه پایانی‌اش در جدول از نگاه سوپرکامپیوتر نهم است، ۳۴.۲ درصد شانس پیروزی دارد.

با این حال، اسپرز یکی از دو تیمی است (در کنار چلسی) که بیش از یک بار در ورزشگاه اختصاصی برنتفورد در لیگ برتر بازی کرده و هرگز نباخته است (پنج بازی). چهار مسابقه از پنج سفر آن‌ها به این استادیوم با تساوی پایان یافته و تنها برد آن‌ها به فوریه ۲۰۲۵ بازمی‌گردد.

برنتفورد در ۱۴ فصل اخیر تنها سه بار لیگ را با برد آغاز کرده (۶ تساوی و ۵ شکست)، اما دو برد آن در پنج فصل اخیر لیگ برتر برابر آرسنال (۲۲-۲۰۲۱) و کریستال پالاس (۲۵-۲۰۲۴) رقم خورده است.

از ابتدای مارس تا پایان فصل ۲۶-۲۰۲۵، تنها برنلی (بدون برد) پیروزی‌های کمتری نسبت به برنتفورد (۱ برد، ۷ تساوی و ۲ شکست) به دست آورده بود، بنابراین اسپرز باید با اعتمادبه‌نفس وارد این بازی شود.

تابستان در استون ویلا با تغییرات فراوانی همراه بود؛ آن‌ها ستارگانی مانند یوری تیلمانس و مورگان راجرز را فروختند و ازری کونسا نیز در آستانه پیوستن به آرسنال قرار دارد.

برایتون در سوی مقابل تابستان آرامی را سپری کرده، اگرچه کارلوس بالبا در آستانه پیوستن به منچستریونایتد است.

مرغ‌های دریایی برای بازی روز یکشنبه با ۴۴.۲ درصد شانس در برابر ۳۱.۴ درصد ویلا برتری دارند و ۲۴.۵ درصد نیز شانس تساوی است.

با این حال، ویلا در چهار بازی لیگ برتری خود برابر برایتونِ فابیان هورتسلر نباخته است (۳ برد و ۱ تساوی). در واقع میانگین امتیازی هورتسلر برابر اونای امری پایین‌ترین حد او در رقابت‌هاست (۰.۲۵).

اما برایتون پس از شکست ۳-۱ برابر چلسی در هفته اول فصل ۲۱-۲۰۲۰، در پنج بازی افتتاحیه بعدی خود شکست‌ناپذیر بوده است (۴ برد و ۱ تساوی).

آینده اولی واتکینز نامشخص است اما او آمار درخشانی برابر برایتون دارد. او در لیگ برتر روی گلهای بیشتری برابر برایتون تاثیرگذار بوده تا هر تیم دیگری (۱۱ تاثیرگذاری - ۹ گل و ۲ پاس گل) که همگی در نه حضور اخیرش برابر آن‌ها ثبت شده است.

دوران پس از پپ گواردیولا در منچسترسیتی با شکست سنگین ۳-۰ برابر آرسنال در مسابقه سوپرجام آغاز شد. آن‌ها از آن زمان رودری هافبک کلیدی خود را فروخته‌اند و بازی خانگی برابر بورنموث برای انزو مارسکا چالش آسانی نخواهد بود.

سوپرکامپیوتر همچنان انتظار دارد سیتی کار را تمام کند و شانس ۶۳.۳ درصدی برای برد آن‌ها قائل است، در حالی که شانس بورنموث ۱۶.۹ درصد است.

با احتساب مربیان موقت، چهار سرمربی اخیر سیتیزن‌ها در اولین بازی لیگی خود پیروز شده‌اند و مارک هیوز در اوت ۲۰۰۸ آخرین مربی بود که شکست خورد (۴-۲ برابر استون ویلا).

بورنموث در ۱۸ بازی پایانی فصل ۲۶-۲۰۲۵ تحت هدایت آندونی ایرائولا شکست نخورد (۸ برد و ۱۰ تساوی) که طولانی‌ترین روند شکست‌ناپذیری فعلی لیگ است. این بدان معناست که مارکو روزه پس از فیلیپه اسکولاری در چلسی (سال ۲۰۰۸)، دومین سرمربی تاریخ لیگ برتر است که در شرایطی کارش را شروع می‌کند که تیمش روندی بیش از ۱۰ بازی شکست‌ناپذیری دارد.

گیلاس‌ها فصل گذشته در حملات مستقیم صدرنشین بودند (۸۳ بار) و هیچ تیمی بیشتر از آن‌ها از این طریق گل نزد (۶ گل). در همین حال، مارکو روزه در زمان حضورش در لایبزیگ از سپتامبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۵، تیمش را در صدر جدول بوندس‌لیگا از نظر حملات مستقیم (۱۹۲) و گل‌های حاصل از آن (۲۰) قرار داده بود، بنابراین می‌توان انتظار سبکی مشابه را داشت.

آنتوان سمنیو برابر تیم سابقش قرار خواهد گرفت. او در بازی‌های افتتاحیه دو فصل اخیر برای بورنموث گلزنی کرده است. تنها هفت بازیکن در هفته اول برای یک تیم و برابر همان تیم گلزنی کرده‌اند.

نبرد جذاب هفته اول و تقابل مربیان سابق رئال مادرید

مهم‌ترین بازی هفته اول میان نیوکاسل و لیورپول برگزار می‌شود؛ دو تیمی که آن‌ها هم تحت هدایت مربیان جدید قرار دارند.

جدایی اِدی هاو در اواسط پیش‌فصل شوک بزرگی به نیوکاسل بود و آن‌ها حالا تحت هدایت ماتیاس زایسله قرار دارند. لیورپول نیز آرنه اسلات را برکنار کرد و ایراولا را به خدمت گرفت.

سال گذشته در جریان جنجال‌های الکساندر ایزاک تنش‌های زیادی میان دو تیم وجود داشت و تقابل فصل گذشته آن‌ها ۳-۲ به سود قرمزها پایان یافت.

تاکنون ۱۹۸ گل در تقابل‌های لیگ برتری نیوکاسل و لیورپول به ثمر رسیده و با ثبت دو گل دیگر، این بازی پس از لیورپول-تاتنهام (۲۱۱ گل) و آرسنال-تاتنهام (۲۰۰ گل) سومین مسابقه‌ای خواهد بود که به آمار ۲۰۰ گل می‌رسد. نیوکاسل در ۱۹ بازی اخیر خود برابر لیورپول پیروز نشده است (۵ تساوی و ۱۴ شکست).

با این حال، مدل پیش‌بینی ما این بازی را بسیار نزدیک می‌داند و کفه ترازو را کمی به سمت نیوکاسل (۳۹.۹ درصد) سنگین‌تر می‌کند؛ در حالی که شانس برد لیورپول ۳۳.۵ درصد و شانس تساوی ۲۶.۶ درصد است.

هفته اول با دربی غرب لندن میان فولام و چلسی در کراون کتیج به پایان می‌رسد؛ جایی که دو سرمربی فصل گذشته رئال مادرید رو در روی هم قرار می‌گیرند.

آلوارو آربلوآ در ژانویه جانشین ژابی آلونسو در نیمکت سانتیاگو برنابئو شد، اگرچه او هم دوام زیادی روی نیمکت کهکشانی‌ها نداشت.

آن‌ها دهمین و یازدهمین مربیانی خواهند بود که این هفته برای اولین بار هدایت تیم‌های خود را بر عهده می‌گیرند که یک رکورد در تاریخ هفته اول لیگ برتر محسوب می‌شود.

انتظار می‌رود آلونسو برنده این تقابل باشد؛ چلسی در ۴۸.۸ درصد شبیه‌سازی‌ها پیروز شده و فولام ۲۶.۷ درصد شانس پیروزی داشته است.

چلسی در سه فصل اخیر موفق به پیروزی در بازی افتتاحیه خود نشده است (۲ تساوی و ۱ شکست). با این حال، فولام نیز تنها در یکی از شش فصل اخیر خود در هفته اول پیروز شده است (۲ تساوی و ۳ شکست) که به برد برابر اورتون در فصل ۲۴-۲۰۲۳ بازمی‌گردد.

منبع: اپتا

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