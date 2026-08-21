توافق نهایی سیتی و تاتنهام برای انتقال ساوینیو

به گزارش ایلنا، چند روزی بود که همه منتظر این انتقال بودند. مذاکرات میان منچسترسیتی و تاتنهام برای ساوینیو به نتیجه رسید. طبق اطلاعاتی که فابریزیو رومانو منتشر کرده، یک توافق شفاهی میان مدیریت دو باشگاه با مبلغ ۷۵ میلیون پوند (حدود ۸۷.۵ میلیون یورو) حاصل شده است. این رقم کمی کمتر از ۱۰۰ میلیون یورویی است که سیتیزن‌ها در ابتدا به دنبالش بودند، اما همچنان معامله بسیار خوبی برای بازیکنی محسوب می‌شود که در ترانسفرمارکت ۳۵ میلیون یورو ارزش‌گذاری شده است.

این ستاره برزیلی با مبلغ ۲۵ میلیون یورو از تروا خریده شده بود؛ باشگاهی متعلق به «سیتی گروپ» که ساوینیو هرگز در آن بازی نکرد، چرا که ابتدا به پی‌اس‌وی آیندهووفن و سپس به ژیرونا (تیم دیگری از مجموعه سیتی گروپ) قرض داده شد و در فصل ۲۰۲۴/۲۰۲۳ به معنای واقعی کلمه در آنجا شکوفا شد. تروا نیز خودش این بازیکن را در تابستان ۲۰۲۲ با قیمت ۶.۵ میلیون یورو از اتلتیکو مینیرو جذب کرده بود. به این ترتیب، وینگر ۲۲ ساله برای اولین بار پس از مدت‌ها از مجموعه سیتی گروپ جدا می‌شود.

ساوینیو می‌رسد، مرموش هم در راه است

او اکنون برای انجام تست‌های پزشکی در لندن حضور دارد تا آخرین جزئیات را نهایی کند. این بازیکن که زیر نظر پپ گواردیولا بیشتر یک مهره چرخشی بود، امیدوار است در اسپرز به جایگاهی ثابت و پایدار دست پیدا کند. او فصل گذشته در ۳۶ حضور خود در تمامی رقابت‌ها چهار گل به ثمر رساند و سه پاس گل داد، اما ثبات لازم را نداشت و با رقابت بسیار سنگینی در هر دو جناح خط حمله مواجه شد.

مصدومیت ران پا در طول زمستان نیز اوضاع را برای او بدتر کرد. حالا او در راه تاتنهام است تا زیر نظر روبرتو دزربی کار کند؛ سرمربی‌ای که امیدوار است یک انتقال دوگانه بزرگ را در ترکیب سیتیزن‌ها نهایی کند. طی چند روز اخیر، مذاکرات دیگری برای جذب عمر مرموش نیز آغاز شده است. این گفتگوها مستقل از پرونده ساوینیو ادامه دارد و به خوبی پیش می‌رود. به گزارش رسانه‌های انگلیسی، مدیران اسپرز که پیش از این بر سر شروط شخصی با این مهاجم مصری به توافق رسیده‌اند، نسبت به سرانجام این معامله کاملاً خوش‌بین هستند.

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