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لیگ برتر فوتسال| توقف گیتی‌پسند و برتری پالایش در دربی بندرعباس

لیگ برتر فوتسال| توقف گیتی‌پسند و برتری پالایش در دربی بندرعباس
کد خبر : 1828381
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مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال در گام نخست از فصل جدید، نتوانست از پس سن‌ایچ ساوه بربیاید.

به گزارش ایلنا، هفته نخست از مسابقات لیگ برتر فوتسال 1405 با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید که نتایج این بازی‌ها به شرح زیر است:

سن‌ایچ ساوه 2 - گیتی‌پسند اصفهان 2

گهر زمین سیرجان یک - شهرداری ساوه صفر

دلسوختگان قم 2 - پالایش نفت شازند 2

فولاد هرمزگان صفر - پالایش نفت بندرعباس 2

نتایج سه مسابقه از هفته اول که روز گذشته برگزار شد، در زیر آمده است:

مس سونگون ورزقان 4 - پردیس شهید شیری قزوین صفر

پالایش نفت اصفهان صفر - نگین تندیس قرچک صفر

بازرگانی دائم پناه مشهد - فولاد زرند ایرانیان یک

 

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