به گزارش ایلنا، هفته نخست از مسابقات لیگ برتر فوتسال 1405 با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید که نتایج این بازی‌ها به شرح زیر است:

سن‌ایچ ساوه 2 - گیتی‌پسند اصفهان 2

گهر زمین سیرجان یک - شهرداری ساوه صفر

دلسوختگان قم 2 - پالایش نفت شازند 2

فولاد هرمزگان صفر - پالایش نفت بندرعباس 2

نتایج سه مسابقه از هفته اول که روز گذشته برگزار شد، در زیر آمده است:

مس سونگون ورزقان 4 - پردیس شهید شیری قزوین صفر

پالایش نفت اصفهان صفر - نگین تندیس قرچک صفر

بازرگانی دائم پناه مشهد - فولاد زرند ایرانیان یک

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