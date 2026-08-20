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برتری پرسپولیس در دیداری تدارکاتی

برتری پرسپولیس در دیداری تدارکاتی
کد خبر : 1828380
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تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی مقابل حریف خود پیروز شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی با بازیکنان ذخیره خود، به مصاف تیم آریو اسلامشهر رفت و این تیم را با نتیجه 4 بر 2 شکست داد.

امیرحسین محمودی ('32)، مهدی تیکدری ('79 - پنالتی)، پوریا شهرابادی ('87) و محمدحسین صادقی ('92)  در این بازی برای تیم تارتار گلزنی کردند.

بازیکنان اصلی پرسپولیس که در دیدار روز گذشته مقابل استقلال خوزستان بازی کردند، امروز به ریکاوری پرداختند. سرخپوشان روز گذشته در هفته دوم لیگ برتر با نتیجه 4 بر یک استقلال خوزستان را شکست داده بودند.

 

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