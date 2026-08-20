عظیمی: امارات نه، میخواهم برای ایران بازی کنم
مدافع چپ ۱۷ ساله شاغل در لیگ امارات با دعوت به تیم ملی نوجوانان ایران، از انگیزههایش برای موفقیت با پیراهن ایران میگوید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اردوی جدید تیم جوانان در شرایطی استارت خورده که ایلیا عظیمی مدافع چپ ۱۷ ساله گلف یونایتد امارات در آن حاضر شده است.
عظیمی که فوتبال خود را در امارات دنبال کرده و گفته میشود با پیشنهادی با عضویت در تیم ملی این کشور مواجه شده، در خصوص این دعوت میگوید: خبر ویژهای برای من بود. لحظهای که خبر دعوت به تیم ایران را شنیدم هرگز نمیتوانم فراموش کنم. دوست داشتم این اتفاق برایم بیوفتد و برای آن لحظهشماری میکردم.
مدافع چپ ۱۷ ساله گلف یونایتد امارات درباره موضوع دعوت به این کشور نیز گفت: این طبیعی است که با توجه به حضورم در این کشور موردتوجه آنها قرار بگیرم. با این حال هیچ زمانی جایی که در آن ریشه دارم را فراموش نکرده و نمیکنم. قطعا دوست دارم برای ایران بازی کنم.
عظیمی درباره اینکه رقابت در ایران میتواند سختتر باشد گفت: من عاشق این چالش هستم. همانطور که گفتم میخواستم به آن برسم و تمامی برنامه و مسیر حرفهای را روی آن قرار دادم و تمرینانم را دنبال کردم. چالش بزرگی برای من خواهد بود و با قدرت بالایی آن را دنبال میکنم. میدانستم که رقابت سختتر از دیگر تصمیماتی خواهد بود که میتوانم داشته باشم اما وقتی یک اتفاق و هدف بزرگ را دنبال کنید، همه سختی را دنبال میکنید.