کاپیتان فروشی نیست

به گزارش ایلنا، پروژه جذب جولیان آلوارز در حال دود شدن و رفتن به هواست. با وجود تلاش همه‌جانبه و درخواست‌های مکرر «عنکبوت» از اتلتیکو مادرید برای جدایی و پیوستن به کاتالونیا، نایب‌قهرمان جهان راهی بارسلونا نخواهد شد. مدیریت بلوگرانا بالاخره این موضوع را درک کرده و کار روی گزینه‌های دیگر را برای تقویت خط حمله آغاز کرده است. زمان به سرعت می‌گذرد، چرا که نخستین بازی لالیگا همین یکشنبه در خانه الچه برگزار خواهد شد.

دکو روز گذشته در حاشیه جام خوان گمپر که با پیروزی ۲ بر ۱ مقابل الاهلی همراه بود، گفت: «ما در حال بررسی بهترین راهکار هستیم. گزینه‌هایی در داخل تیم داریم، اما به دنبال جذب بازیکن از بیرون نیز خواهیم بود. همه بازیکنان تمایل دارند به بارسا بیایند. ما دو بازیکن خود را در خط حمله از دست داده‌ایم؛ لواندوفسکی و فران. در مورد فران، با بازیکنانی که جدیداً اضافه شده‌اند راهکارهایی داریم، اما در مورد روبرت اوضاع پیچیده‌تر است و جایگزینی بازیکنی مانند او اصلاً ساده نیست. شایعات زیادی وجود دارد، اما بله، ما وارد بازار خواهیم شد.»

اینتر او را غیرقابل‌فروش می‌داند

در حال حاضر گزینه‌های جانشینی در داخل باشگاه نظیر رافینیا، آنتونی گوردون و کریم آدیمی حضور دارند که هر سه توانایی بازی در پست مهاجم نوک را دارند. همچنین حمزه عبدالکریم جوان نیز به عنوان مهاجم تخصصی در در دوران پیش‌فصل ۴ گل به ثمر رسانده است. با این حال، این نفرات برای مدعی بودن در تمامی جام‌ها کافی به نظر نمی‌رسند و حضور یک مهره باکلاس و باسابقه در این پست خاص ضروری است؛ بازیکنی که می‌تواند لائوتارو مارتینز باشد. طی ساعات گذشته، او به اولویت اصلی هجومی بارسلونا تبدیل شده، هرچند که این انتقال اصلاً کار ساده‌ای نیست.

به گزارش اسکای اسپورت، آبی‌اناری‌ها به احتمال قوی با در بسته مواجه خواهند شد. این مهاجم ۲۸ ساله از نظر باشگاه اینتر که تا سال ۲۰۲۹ با او قرارداد دارد، غیرقابل‌فروش تلقی می‌شود. او کاپیتان تیم و نماد پروژه مدیریتی نراتزوری است. خود بازیکن نیز وفاداری و قدردانی عمیقی نسبت به اینتر احساس می‌کند و قصد ندارد به این سادگی‌ها جدا شود. نشریه اسپورت نیز افزود که او در ایتالیا کاملاً احساس رضایت می‌کند و در حال آماده شدن برای آغاز نهمین فصل حضور خود در این تیم است. در واقع نه با خود او و نه با ایجنتش هیچ تماسی گرفته نشده است. به نظر می‌رسد نهایی شدن این پرونده، آن هم در فاصله ۱۲ روز مانده تا پایان پنجره نقل‌وانتقالات، غیرممکن باشد.

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