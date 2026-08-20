قانون جدید علیه اتلاف وقت قربانی گرفت
جریمه عجیب نیمار در برزیل
کاپیتان سانتوس، به عنوان نخستین بازیکن در سطح اول فوتبال برزیل، طبق قانون جدید مقابله با اتلاف وقت دروازهبانها که به زودی در لیگ برتر انگلیس نیز تست میشود، با دستور داور به مدت یک دقیقه از زمین اخراج شد.
به گزارش ایلنا، طبق این قانون آزمایشی که قرار است در سایر رقابتها از جمله لیگ برتر انگلیس نیز اجرا شود، در صورتی که بازی به دلیل نیاز دروازهبان به مراقبتهای پزشکی متوقف شود، سرمربی باید بلافاصله یک بازیکن داخل زمین را انتخاب کند تا پس از استارت مجدد مسابقه، به مدت یک دقیقه زمین بازی را ترک کند.
چنانچه سرمربی ظرف مدت ۱۰ ثانیه بازیکنی را معرفی نکند، کاپیتان تیم موظف است فردی باشد که زمین را ترک میکند.
در جریان پیروزی ۳ بر صفر سانتوس برابر واسکو دا گاما در روز یکشنبه، این قانون برای نخستین بار در سری آ برزیل و در پی درخواست گابریل برزائو، دروازهبان این تیم برای دریافت خدمات پزشکی به اجرا درآمد.
از آنجا که سرمربی سانتوس ظرف ۱۰ ثانیه بازیکن دیگری را تعیین نکرد، داور به نیمار، کاپیتان تیم دستور داد زمین مسابقه را ترک کند.
وی متعاقباً به زمین بازگشت تا به تیمش برای دستیابی به یک پیروزی آسان کمک کند.
خداحافظی تلخ نیمار از بازیهای ملی
نیمار اخیراً پس از دست و پنجه نرم کردن با مصدومیت از ناحیه عضله دوقلو در طول جام جهانی، تنها در دو مسابقه برای کشورش به میدان رفت.
او به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و در شکست ۲ بر ۱ برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی، گل تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و پس از بازی افشا کرد که قصد دارد از بازیهای ملی خداحافظی کند.
این ستاره ۳۴ ساله پس از حذف تیمش از جام جهانی بهشدت احساساتی شده بود و چند هفته پس از پایان تورنمنت، از او خواسته شد تأیید کند که آیا برنامهای برای بازی دوباره در تیم ملی برزیل دارد یا خیر.
نیمار با تکرار همان پیام قبلی در اواخر جولای به خبرنگاران گفت: «گمان میکنم دوران حضورم در تیم ملی دیگر به پایان رسیده است. من در آنجا تاریخسازی کردم و از این بابت بسیار خوشحالم. در آن پیراهن تجربیات زیادی کسب کردم، خون و جانم را دادم و همیشه برای این پیراهن زرد جنگیدم و مبارزه کردم، اما فکر نمیکنم دیگر مایل به ادامه آن باشم.»
نیمار دوران حرفهای درخشانی را در سطح باشگاهی با سانتوس، بارسلونا و پاریسنژرمن تجربه کرده، اما در رده ملی تنها یک جام معتبر بزرگ یعنی جام کنفدراسیونها در سال ۲۰۱۳ را به دست آورده است.