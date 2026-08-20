تیم منتخب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران

به گزارش ایلنا، در این هفته، پرسپولیس با یک نمایش هجومی و پیروزی پرگل مقابل استقلال خوزستان نشان داد که همچنان یکی از آماده‌ترین تیم‌های لیگ است. تراکتور نیز با یک برد بزرگ در اصفهان مقابل سپاهان، قدرت خود را به رخ کشید و استقلال با پیروزی خارج از خانه برابر نساجی، شروع قدرتمند خود را ادامه داد.

دروازه تیم منتخب هفته دوم به احمد گوهری رسید؛ گلر صنعت نفت آبادان که با واکنش‌های مطمئن خود مقابل فجرسپاسی، نقش مهمی در ثبت نخستین کلین‌شیت فصل تیمش داشت. گوهری در روزی که فشار زیادی روی دروازه‌اش بود، بارها مانع باز شدن دروازه نفتی‌ها شد.

در خط دفاع، تجربه و جنگندگی حرف اول را زد. محمد دانشگر در قلب دفاع تراکتور یکی از عوامل اصلی پیروزی ارزشمند تیمش در نقش جهان بود و با تمرکز بالا اجازه نداد مهاجمان سپاهان به موقعیت‌های خطرناک برسند. عارف آقاسی نیز در ترکیب استقلال با نمایش کم‌اشتباه خود، سهم مهمی در بسته ماندن دروازه آبی‌ها داشت.

علیرضا آرتا از چادرملو و مجید عیدی از پرسپولیس دیگر مدافعان منتخب هفته بودند. آرتا با عملکرد مطمئن مقابل آلومینیوم، پایه‌گذار نخستین کلین‌شیت فصل تیمش شد و عیدی نیز در دومین بازی خود با پیراهن پرسپولیس، علاوه بر وظایف دفاعی، در حملات هم تاثیرگذار ظاهر شد.

در میانه میدان، محمد خدابنده‌لو یکی از مهم‌ترین مهره‌های پرسپولیس بود. او با گل تماشایی خود مسیر پیروزی سرخ‌پوشان را هموار کرد و در گردش توپ و کنترل ریتم بازی نقشی کلیدی داشت.

در کنار او، تیبور هلیلوویچ ستاره خط میانی هفته بود. هافبک تراکتور با دو پاس گل مقابل سپاهان نشان داد که همچنان یکی از خلاق‌ترین بازیکنان لیگ است و توانایی تغییر جریان بازی را دارد.

امیرحسین حسین‌زاده نیز با یک نمایش فوق‌العاده در نقش جهان، نام خود را به عنوان یکی از ستاره‌های اصلی هفته ثبت کرد. دو گل او مقابل سپاهان نه تنها سه امتیاز مهمی برای تراکتور به همراه داشت، بلکه نشان داد این بازیکن آماده تبدیل شدن به یکی از چهره‌های تاثیرگذار فصل است.

در خط حمله، علی علیپور بدون رقیب‌ترین بازیکن هفته بود. مهاجم پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان روی سه گل تیمش تاثیر مستقیم داشت و با گلزنی، پاس گل و حرکات موثر در خط حمله، کامل‌ترین نمایش یک مهاجم را ارائه کرد.

محمدرضا آزادی نیز با گل سه امتیازی مقابل نساجی، یکی از مهم‌ترین لحظات هفته را رقم زد. مهاجم استقلال با شروعی متفاوت در این فصل، نشان داده می‌تواند گزینه‌ای قابل اعتماد در خط حمله آبی‌ها باشد.

رضا مرزبان از ملوان هم با دو گل مقابل ذوب‌آهن، یکی از پدیده‌های هفته دوم بود؛ بازیکنی جوان که با ورودش به زمین جریان بازی را تغییر داد و سه امتیاز ارزشمند برای تیمش به ارمغان آورد.

ترکیب تیم منتخب هفته دوم لیگ برتر

احمد گوهری (صنعت نفت آبادان)

مجید عیدی (پرسپولیس)

عارف آقاسی (استقلال)

محمد دانشگر (تراکتور)

علیرضا آرتا (چادرملو اردکان)

محمد خدابنده‌لو (پرسپولیس)

تیبور هلیلوویچ (تراکتور)

امیرحسین حسین‌زاده (تراکتور)

رضا مرزبان (ملوان)

علی علیپور (پرسپولیس)

محمدرضا آزادی (استقلال)

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