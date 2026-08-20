پدیده بلژیکی به آث میلان پیوست

به گزارش ایلنا، آث میلان ضربه بزرگی به بازار نقل‌وانتقالات زد. حالا این انتقال بزرگ رسمی شده است: دیگو موریرا استراسبورگ را ترک کرد و به بازیکن جدید آث میلان تبدیل شد. باشگاه ایتالیایی ابزارهای لازم را برای متقاعد کردن رسینگ به کار گرفت و این معامله با پاداش‌ها به ۶۳ میلیون یورو رسید؛ رقمی قابل توجه برای بال بلژیکی که چند روز قبل توافق شخصی خود را با آرپی لایپزیش انجام داده بود. اما عدم توافق میان باشگاه آلمانی و استراسبورگ، پرونده را به سود روسونری تغییر داد و آن‌ها موریرا را برای ادامه فوتبالش در ایتالیا متقاعد کردند. پس از دو فصل حضور در آلزاس، این بازیکن ۲۲ ساله در آستانه ورود به سطحی جدید در باشگاهی با ابعادی کاملاً متفاوت است.

این انتقال پاداشی برای پیشرفت فوق‌العاده او از زمان پیوستنش به استراسبورگ از چلسی در تابستان ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. فصل گذشته، موریرا ۴۲ بازی در تمامی رقابت‌ها انجام داد و آمار ۵ گل و ۸ پاس گل را به ثبت رساند که ۴ گل و ۶ پاس گل آن در لیگ یک فرانسه بود. او به‌ویژه یکی از مهره‌های کلیدی رسینگ در مسیر اروپایی‌شان و صعود به نیمه‌نهایی لیگ کنفرانس بود. توانایی بازی در چند پست نیز مدیران میلان را مجذوب کرد: او قابلیت بازی در هر دو جناح، بازی در پست پیستون و بهره‌مندی از پای چپ بسیار قوی را دارد و اراده بالای خود را هم در فاز هجومی و هم در فاز دفاعی به نمایش می‌گذارد. پیشرفت او در تیم ملی بلژیک نیز مشهود بود و در جام جهانی ۲۰۲۶ این تیم را همراهی کرد. با وجود نیمکت‌نشینی، ورود او به زمین در دیدار مقابل سنگال با تأثیرگذاری بالایش در یادها ماند.

دیگو موریرا در ۲۲ سالگی به سطحی جدید می‌رسد

استراسبورگ در بیانیه خود آورده است: «باشگاه فوتبال رسینگ استراسبورگ آلزاس جدایی دیگو موریرا را اعلام می‌کند. این بازیکن متولد لیژ که در تابستان ۲۰۲۴ به تیم ملحق شد، به سرعت خود را به عنوان یکی از ارکان تیم مطرح کرد و به‌ویژه با جنگندگی‌اش در زمین درخشان ظاهر شد. او با پیراهن آبی و سفید، ۷۶ بازی در تمامی رقابت‌ها انجام داد، ۷ گل به ثمر رساند و ۱۶ پاس گل داد. در طول دو فصل حضور در آلزاس، دیگو موریرا نخستین بازی‌های ملی خود را برای بلژیک انجام داد و اکنون ۴ بازی ملی در کارنامه دارد و یکی از ۷ بازیکن تیم بود که در جام جهانی 2026 شرکت کرد. مجموعه راسینگ از دیگو برای تعهدش تشکر می‌کند و برای ادامه فوتبالش بهترین‌ها را آرزو دارد.»

در میلان، موریرا حالا محیطی کاملاً جدید و رقابتی در حد و اندازه‌های نام این باشگاه را تجربه خواهد کرد. ویژگی‌های بازی او می‌تواند به‌ویژه با سیستم ۳-۴-۳ مورد علاقه روبن اموریم همخوانی داشته باشد و امکان استفاده از او به عنوان پیستون چپ یا راست وجود دارد. با این حال، او باید برای رسیدن به ترکیب اصلی با بازیکنانی نظیر رافائل لیائو و کریستین پولیشیچ رقابت کند. برای استراسبورگ، این جدایی یک فروش بزرگ دیگر پس از چند جابه‌جایی مهم محسوب می‌شود و توانایی باشگاه آلزاسی در ارتقای ارزش استعدادهای جوانش را نشان می‌دهد. راسینگ پس از جذب موریرا و رشد دادن او، یک معامله مالی بسیار بزرگ انجام داد، در حالی که ستاره بلژیکی چالش بزرگ جدیدی را در سری آ آغاز می‌کند.

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