نوری: صنعت نفت برای بقا به لیگ برتر آمده است

به گزارش ایلنا، محمد نوری پس از تساوی صنعت نفت آبادان برابر فجر شهید سپاسی در نشست خبری حاضر شد و ضمن تمجید از شرایط میزبانی شیرازی‌ها، عملکرد بازیکنانش را قابل قبول توصیف کرد.

سرمربی صنعت نفت آبادان در ابتدای صحبت‌های خود اظهار داشت: ابتدا باید به باشگاه فجر سپاسی بابت میزبانی و همچنین شرایط مناسب ورزشگاه پارس تبریک بگویم. این ورزشگاه از نظر زمین چمن و امکانات شرایط بسیار خوبی دارد. فجر نیز تیم باکیفیتی است و در نقل‌وانتقالات بازیکنان خوبی جذب کرده است.

وی ادامه داد: بازیکنان ما امروز عملکرد بسیار خوبی داشتند و با تمام توان بازی کردند. فجر در نیمه نخست یک موقعیت داشت و در نیمه دوم نیز روی یک ارسال خطر ایجاد کرد، اما ما بیش از چهار یا پنج موقعیت مسلم گلزنی داشتیم و به‌خصوص در نیمه دوم نمایش بسیار خوبی ارائه کردیم.

نوری در ادامه از حمایت هواداران صنعت نفت تشکر کرد و گفت: باید از هوادارانمان تشکر ویژه‌ای داشته باشم. آنها حدود ۵۰۰ کیلومتر با اتوبوس خودشان را به شیراز رساندند تا از تیم حمایت کنند. بازیکنان ما نیز می‌دانند برای چه هوادارانی بازی می‌کنند و با تمام وجود تلاش خواهند کرد.

فرصت محدود برای آماده‌سازی صنعت نفت

سرمربی صنعت نفت درباره شرایط آماده‌سازی تیمش اظهار داشت: نمی‌خواهیم بهانه بیاوریم، اما واقعیت این است که زمان زیادی برای تمرین نداشتیم. در مجموع تنها شش روز تمرین کرده‌ایم. از سازمان لیگ می‌خواهیم فاصله بیشتری میان مسابقات صنعت نفت در نظر گرفته شود، چراکه به دلیل دیر آغاز شدن فعالیت تیم و ورود دیرهنگام به نقل‌وانتقالات، بخش زیادی از زمان ما صرف ریکاوری می‌شود.

وی افزود: ما دیر وارد بازار نقل‌وانتقالات شدیم و بدنسازی مناسبی هم نداشتیم، اما با وجود تمام این مشکلات، دو هفته ابتدایی خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم. مطمئن باشید بازیکنان در مسابقات آینده نیز با همین انگیزه به میدان می‌روند و چیزی کم نخواهند گذاشت.

نوری درباره برنامه صنعت نفت در بازار نقل‌وانتقالات نیز گفت: تیم ما یکدست و باکیفیت است، اما برای افزایش عمق ترکیب به تقویت نیاز داریم. تلاش می‌کنیم طی یکی دو هفته آینده دو بازیکن خوب جذب کنیم تا دست کادر فنی برای ادامه فصل بازتر باشد.

فشار روی نیمکت صنعت نفت

سرمربی صنعت نفت آبادان درباره فشار و انتظارات موجود از این تیم عنوان کرد: صنعت نفت باشگاهی بزرگ، ریشه‌دار و پرهوادار است و طبیعی است که انتظارات زیادی از آن وجود داشته باشد. من این مسئله را به خوبی می‌دانم و با توجه به شرایط آبادان، با تمرکز کامل کارم را انجام می‌دهم.

وی ادامه داد: باید واقع‌بین باشیم. صنعت نفت آخرین تیمی بود که وضعیتش مشخص شد و تمریناتش را آغاز کرد. زمانی که ما کار را شروع کردیم، چهار یا پنج تیم در ترکیه اردو زده بودند و بازی دوستانه انجام می‌دادند. با چنین شرایطی، معتقدم تیم ما با توجه به داشته‌هایش فوتبال بسیار باکیفیتی ارائه می‌کند.

نوری درباره فشردگی مسابقات نیز گفت: وقتی هر چهار یا پنج روز یک مسابقه داریم، عملاً فرصت زیادی برای کار تاکتیکی باقی نمی‌ماند و بیشتر زمان صرف ریکاوری می‌شود. خودمان هم می‌دانیم که برای ادامه مسیر نیاز به جذب بازیکن داریم.

دفاعی بازی کردن صنعت نفت طبیعی است

نوری در واکنش به انتقادها از سبک بازی صنعت نفت گفت: تیمی که فقط چند جلسه تمرین کرده و بخش زیادی از بازیکنانش تجربه زیادی در لیگ برتر ندارند، به زمان نیاز دارد. نمی‌توان انتظار داشت چنین تیمی در دو هفته به شرایط ایده‌آل برسد.

وی افزود: وقتی فاصله مسابقات کم است و تعداد بازیکنان هم محدود است، در بعضی بازی‌ها باید محتاط‌تر و بسته‌تر بازی کنیم و در مسابقات دیگر شرایط هجومی‌تری داشته باشیم. این مسئله بخشی از واقعیت فعلی تیم است.

سرمربی صنعت نفت درباره اعتراض‌های خود به تصمیمات داوری نیز اظهار داشت: چهار سال مربی بوده‌ام و حالا نخستین تجربه سرمربیگری‌ام را پشت سر می‌گذارم. قطعاً ایرادهایی دارم که باید آنها را برطرف کنم و روی این مسائل کار خواهم کرد. هدفم اعتراض به داور یا گرفتن امتیاز از او نیست؛ فقط انتظار دارم عدالت رعایت شود. اگر جایی اشتباه کنم، انتقادپذیر هستم و برای اصلاح آن تلاش می‌کنم.

هدف صنعت نفت؛ تثبیت در لیگ برتر

نوری در پایان درباره اهداف صنعت نفت در فصل جاری گفت: نمی‌توان در نخستین فصل بازگشت به لیگ برتر انتظار داشت صنعت نفت برای سهمیه یا حضور در جمع تیم‌های بالای جدول رقابت کند. هدف اصلی ما حفظ سهمیه لیگ برتر است.

وی ادامه داد: اگر شرایط به خوبی پیش برود، می‌توانیم در سال دوم برای قرار گرفتن در جمع تیم‌های تک‌رقمی برنامه‌ریزی کنیم و در سال سوم به دنبال کسب سهمیه باشیم. رسیدن به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی و ایجاد تغییرات مناسب است.

سرمربی صنعت نفت آبادان خاطرنشان کرد: باید استخوان‌بندی تیم حفظ شود و در کنار آن بازیکنان باکیفیت جدید به مجموعه اضافه شوند. با این حال از عملکرد بازیکنانی که اکنون در اختیار داریم کاملاً راضی هستم. آنها با تمام توان برای صنعت نفت تلاش می‌کنند و من از عملکرد تک‌تک شاگردانم رضایت دارم.

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