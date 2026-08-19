به گزارش ایلنا، رسول خطیبی پس از تساوی فجر شهید سپاسی و صنعت نفت آبادان در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد شاگردانش اظهار داشت: همان‌طور که انتظار داشتیم، صنعت نفت با رویکردی دفاعی وارد زمین شد و برنامه اصلی آنها استفاده از ضدحملات و ضربات ایستگاهی بود. ما در نیمه نخست توانستیم تا حد زیادی برنامه‌های خود را اجرا کنیم و چند فرصت مناسب هم داشتیم، اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: همانند مسابقه قبلی، مصدومیت‌ها و تعویض‌های اجباری روی روند تیم تأثیر گذاشت. تعدادی از بازیکنان ما تنها یک یا دو هفته است که به مجموعه اضافه شده‌اند و هنوز از نظر بدنی به شرایط سایر بازیکنان نرسیده‌اند. با این وجود از تلاش بازیکنانم رضایت دارم.

سرمربی فجر سپاسی با تمجید از عملکرد بازیکنان جوان تیمش گفت: در بازی نخست دو بازیکن جوان برای اولین بار در لیگ برتر به میدان رفتند و امروز نیز بهرامی نخستین تجربه خود را در این رقابت‌ها پشت سر گذاشت و عملکرد بسیار خوبی داشت. اگر مصدوم نمی‌شد، قطعاً می‌توانست در نیمه دوم هم به ما کمک کند. امیدوارم این بازیکنان جوان دچار افت و نوسان نشوند و همین روند را ادامه دهند.

خطیبی درباره عملکرد فجر در فاز دفاعی نیز عنوان کرد: از نظر دفاعی مشکل خاصی نداشتیم. در ضربات ایستگاهی نیز بازیکنان وظایفی را که برای آنها تعیین کرده بودیم به خوبی انجام دادند و اجازه ندادیم صنعت نفت موقعیت جدی ایجاد کند. با این حال از عملکرد مهاجمانم، به‌خصوص در نیمه دوم، رضایت نداشتم.

وی با تأکید بر اینکه فجر برای کسب سه امتیاز به میدان آمده بود، افزود: هدف ما در بازی‌های خانگی کسب امتیاز کامل است و امروز به این هدف نرسیدیم. با این حال مطمئن باشید شرایط تیم با گذشت چند هفته تغییر خواهد کرد. زمانی که بازیکنان از نظر بدنی آماده‌تر شوند و هماهنگی بیشتری پیدا کنند، فجر شرایط متفاوتی خواهد داشت.

سرمربی فجر سپاسی ادامه داد: هنوز فرصت نکرده‌ایم بسیاری از برنامه‌های تاکتیکی موردنظرمان را به‌طور کامل اجرا کنیم. دیر شروع کردن کار باعث شده از نظر بدنی و تاکتیکی فاصله‌ای با شرایط ایده‌آل داشته باشیم. با این حال در دو بازی نخست شکست نخورده‌ایم و حتی می‌توانستیم هر دو مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم. ناامید نیستیم و من بازیکنانم را می‌شناسم. مطمئنم فجر در هفته‌های آینده بهتر خواهد شد.

خطیبی همچنین از هواداران فجر که برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمده بودند، تشکر کرد و گفت: از همه هواداران، چه بانوان و چه آقایان، که امروز در ورزشگاه حضور داشتند تشکر می‌کنم. آنها حمایت بسیار خوبی از تیم داشتند. انتظار دارم در مسابقات آینده تعداد تماشاگران بیشتر شود و ورزشگاه را پر کنند. حضور هواداران همیشه انرژی و انگیزه مضاعفی به بازیکنان می‌دهد.

وی درباره تأثیر دیر بسته شدن فجر بر شرایط فعلی تیم اظهار داشت: نمی‌توانیم واقعیت را نادیده بگیریم. فرصت کافی برای بدنسازی نداشتیم و از نظر تاکتیکی نیز زمان زیادی برای کار کردن در اختیارمان نبود. در هفته‌های ابتدایی بیشتر تمرکزمان روی ضربات ایستگاهی و ایجاد ساختار دفاعی بود تا بتوانیم موقعیت کمتری به حریفان بدهیم و شکست نخوریم. در بخش هجومی هنوز نیاز به کار بیشتری داریم.

خطیبی درباره زمان رسیدن تیم به شرایط مطلوب نیز گفت: امیدوار بودیم تعطیلات فیفادی زودتر از این برسد تا زمان بیشتری برای کار داشته باشیم، اما برنامه مسابقات مشخص شده است. امیدوارم با کامل شدن نفرات، در بازی مقابل ذوب‌آهن از نظر بدنی و تاکتیکی شرایط بهتری داشته باشیم. این مسابقه در خانه برای ما اهمیت زیادی دارد و با هدف کسب سه امتیاز وارد زمین خواهیم شد.

سرمربی فجر در مورد وضعیت بازیکنان مصدوم تیمش نیز توضیح داد: پیش از بازی اول چهار یا پنج بازیکن مصدوم داشتیم و چند نفر نیز هنوز کارت بازی‌شان صادر نشده بود. مشکل سعید مهری برطرف شد، اما شعبانی با وجود بهبود مصدومیت، در دقایق ابتدایی مسابقه دوباره آسیب دید. این مسائل در اختیار من نیست و کادر پزشکی تلاش می‌کند بازیکنان هرچه سریع‌تر به شرایط مسابقه بازگردند.

خطیبی در ادامه از شرایط ورزشگاه پارس شیراز تمجید کرد و گفت: ورزشگاه پارس یکی از بهترین ورزشگاه‌هایی است که در ایران دیده‌ام. از تمام افرادی که برای آماده‌سازی و نگهداری این مجموعه زحمت می‌کشند، به‌خصوص مجموعه ورزش و جوانان و عوامل ورزشگاه، تشکر می‌کنم. این مجموعه واقعاً شرایط بسیار خوبی دارد و می‌تواند در میان بهترین ورزشگاه‌های کشور قرار بگیرد.

وی در پایان درباره برنامه فجر برای ادامه فعالیت در بازار نقل‌وانتقالات عنوان کرد: از نظر نفرات، بازیکنان باکیفیتی در اختیار داریم، اما یکی دو بازیکن دیگر را نیز زیر نظر گرفته‌ایم. چند بازیکنی که مدنظر ما بودند در نهایت به ملوان پیوستند و شرایط سربازی داشتند.

خطیبی درباره احتمال جذب علیرضا بیرانوند نیز گفت: تاکنون موضوعی درباره حضور او به ما اعلام نشده است، اما اگر شرایط جذب بیرانوند فراهم شود، قطعاً از حضور چنین بازیکنی استقبال می‌کنیم و می‌تواند سطح تیم را بالاتر ببرد.

سرمربی فجر سپاسی در پایان تأکید کرد: از نظر کیفیت بازیکنان مشکل جدی نداریم و مسئله اصلی ما زمان و آمادگی بدنی نفرات است. مطمئن باشید فجر در مسابقه مقابل ذوب‌آهن از نظر کیفیت فوتبال شرایط بهتری نسبت به دیدار امروز خواهد داشت.

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